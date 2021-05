FOTO Prvotné sklamanie vystriedalo nadšenie: Rybár je rekordman! Ulovil totálnu raritu

TEXAS - Rybár Wyatt Frankens z Texasu vytvoril vďaka špeciálnemu úlovku svetový rekord. A ako to už v podobných prípadoch býva, aj táto výnimočná udalosť je výsledkom náhody, pretože vzácny kúsok vylovil z nádrže, ktorú navštevuje množstvo rybárov. Po jeho ulovení bol dokonca sklamaný, lebo vytiahol z vody druh, ktorý vôbec nechcel chytiť.

Rybári vždy dúfajú, že ulovia jedinečnú a výnimočnú rybu a takéto šťastie mal iba nedávno Wyatt Frankens z Texasu. I keď sa hovorí, že blesk nikdy neudrie na to isté miesto dvakrát, v tomto prípade to neplatí. Výnimočný úlovok má totiž absolútne prvenstvo nielen v USA, ale aj vo svete.

Wyatt uviedol, že počas rybačky na priehrade O.H. Ivie Lake sa pôvodne domnieval, že z vody vytiahol ostračku maloústu. Bol dokonca sklamaný, pretože plánoval uloviť ostračku veľkoústu. Po zverejnení fotografií úlovku na sociálnych sieťach sa však niektorí užívatelia vyjadrili, že možno vôbec nechytil uvedený druh. Našťastie si odložil šupiny a poslal ich na analýzu do spoločnosti Texas Parks and Wildlife. Na výsledky čakal zhruba dva týždne.

Frankens so svojím raritným úlovkom Zdroj: FB/Wyatt Frankens Guide Service

Nakoniec dostal odpoveď, že chytil doteraz nezaznamenaný hybrid ostračky maloústej a veľkoústej. Až vtedy si uvedomil, že úlovok, s ktorým nebol spočiatku spokojný, mu nakoniec zabezpečil prvenstvo nielen doma v USA, ale aj vo svete. Krátko na to mu bolo doručené aj oficiálne oznámenie z Medzinárodnej asociácie športového rybolovu (IGFA), ktorá sleduje a dokumentuje podobné rekordy. Skromný rybár nezabudol podotknúť, že ocenenie nepatrí iba jemu, ale celej komunite.