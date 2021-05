COVID nebude posledným koronavírusom, ktorý potrápi ľudstvo: Zo zistení expertov mrazí

V rokoch 2017 až 2018 v Sarawaku v Malajzii prepukol zápal pľúc, ktorého príčina nebola v tom čase identifikovaná. Lekári odobrali hospitalizovaným deťom výter z nosa, avšak vzorky testovali iba na obvyklé ochorenia, ktoré nie sú zapríčinené koronavírusmi zo zvierat. Minulý rok boli výtery opätovne testované vedcami z Duke University, ktorí identifikovali prítomnosť neznámeho koronavírusu.

Rovnaký tím teraz sekvenoval vírus nájdený u jedného pacienta a zverejnil svoje nálezy v klinickej infekčnej chorobe. Autori nemôžu definitívne dokázať, že predmetný vírus bol dôvodom, prečo deti ochoreli, a musia si ho ešte vypestovať v ľudských bunkách, ale toto je určite logické vysvetlenie.

Analýza vírusu preukázala silnú príbuznosť s dvoma vírusmi, o ktorých je známe, že infikujú psy, mačky, a tiež vírus, ktorý vyzerá ako prvok z prasačieho vírusu. Predpokladá sa, že kombinácia vznikla opakovaným preskupením génov rôznych vírusov, ktoré infikovali to isté zviera v rovnakom čase.

Okrem skutočnosti, že všetky infikované deti sa zotavili do týždňa, je najpodnetnejším aspektom zistení článku to, že vírus sa nemusí dostať z človeka na človeka. Namiesto toho ho ako mnoho iných vírusov zachytávame od zvierat, ale nemôžeme ho prenášať ďalej. Ak je to tak, išlo by o prvý prípad koronavírusu, ktorý sa šíri medzi psami, ale môže sa replikovať u ľudí.

Ilustračné foto Zdroj: gettyimages.com

Zatiaľ si nemôžeme byť istí, aké zviera prenieslo vírus na človeka. Infikované deti žili vo vidieckych oblastiach a boli vystavené oveľa väčšiemu množstvu druhov ako priemerný obyvateľ mesta. Napriek tomu sa zdá, že psy by mohli byť problémom. Nielen, že poskytujú dva zo stavebných kameňov tohto vírusu, ale tiež majú dostatok príležitostí infikovať ľudí, s ktorými žijú.

Objav sa podaril až potom, čo sa Gregory Gray začal obávať, že koronavírusy zostanú nepovšimnuté. Gray preto požiadal študentku Leshana Xiuovú o vykonanie testu, ktorý by našiel zatiaľ neznáme koronavírusy.

Prvej autorke článku, Anastasii Vlosovej z Ohio State University, sa podarilo vypestovať vírus v psích nádorových bunkách a zistila, že časť genómu bola v porovnaní s verziou vyskytujúcej sa u psov odstránená. „Je to mutácia, ktorá je veľmi podobná mutácii, ktorá sa predtým vyskytovala v koronavíruse SARS a vo (verziách) SARS-CoV-2 ... (ktorá sa objavila) veľmi skoro po zavedení do ľudskej populácie,“ povedala.

Ak je to viac než náhoda, mnohým živočíšnym koronavírusom možno zabrániť v infikovaní ľudí touto časťou ich genómu.

„Tieto koronavírusy sa pravdepodobne prenášajú na ľudí zo zvierat oveľa častejšie, ako vieme,“ uviedol Gray vo vyhlásení. „Chýbajú nám, pretože väčšina nemocničných diagnostických testov zachytáva iba známe ľudské koronavírus,“ dodal Gray.

SARS-CoV-2, MERS a pôvodné SARS sú všetko betacoronavírusy. Tento (ako niekoľko menej škodlivých koronavírusov, ktoré spôsobujú príznaky bežného nachladnutia) patrí do triedy alfa, a preto je menej pravdepodobné, že bude smrteľný. Tento týždeň bola ohlásená terapia, ktorá zastavuje replikáciu SARS-CoV-2 u myší. Jej vývojári predpokladajú, že bude účinná proti všetkým koronavírusov.