Veľké varovanie expertov: Ak z vody vo vašom pohári cítite TOTO, nepite ju!

MASSACHUSETTS – Väčšina z nás sa domnieva, že voda privádzaná potrubím do domácností či firiem je zaručene kvalitná a nemusíme mať obavy z jej pitia. Viacerí odborníci sa však zhodujú, že nie vždy je to pravda a pri akejkoľvek zmene vône alebo chuti vody, by sme mali spozornieť a zvážiť, či ju vypijeme alebo použijeme pri varení. Definovali aj problémové charakteristiky, na ktoré by sme si mali dávať pozor.

Vodu pijeme každý deň, takže by sme sa mali zaujímať o to, či nášmu telu naozaj prospieva alebo naopak škodí. Podľa odborníkov existuje niekoľko charakteristických signálov, ktoré nám naznačia, že by mohla byť kontaminovaná a radšej by ste ju nemali používať. A aké sú to?

Kovová príchuť

Odborníci upozorňujú, že voda by nemala mať žiadnu chuť, takže akýkoľvek náznak príchute môže byť varovaním, že sa niečo deje. Environmentálne testovacie a výskumné laboratórium (ETR Labs) v Leominsteri v Massachusetts uvádza, že kovová alebo horká chuť je dôvodom, aby ste si dali vašu vodu otestovať. „V tomto prípade je veľká pravdepodobnosť, že môže obsahovať škodlivé látky ako napríklad lieky, pesticídy a priemyselné chemikálie,“ uvádza ETR Labs.

Ilustračné foto Zdroj: gettyimages.com

Najbežnejšou príčinou kovovej chuti vody je železo, olovo, zinok, horčík alebo meď. Zatiaľ čo niektoré z týchto prvkov sú v malých dávkach neškodné, stopové množstvá iných môžu byť toxické. „Príčinou môže byť nedostatočná filtrácia, staré hrdzavé potrubie, ale aj nízke pH vody,“ uviedol Wayne Anthony zo spoločnosti Water Filter Data. Dodal, že vždy je najdôležitejšie odhaliť príčinu a čo najskôr ju riešiť.

Vzhľad a vôňa vody

Zápach nie je jediná vec, ktorej by ste mali venovať pozornosť, pokiaľ ide o kvalitu vody. ETR Labs odporúča dávať si pozor na zakalenie, prítomnosť sedimentu, sfarbenie, tiež na pach chlóru alebo síry. „Pitná voda musí byť vždy číra, bez sedimentov, bez vône a najmä bez akejkoľvek chuti,“ podotkol Anthony. „Zmeny chuti alebo zápachu vašej vody by mali byť vždy znamením, že je potrebné začať s kontrolou,“ pokračuje Michael Goldman zo spoločnosti Aquaverve. V takýchto prípadoch je potrebné kontaktovať dodávateľa vody, obec alebo miestny úrad verejného zdravotníctva.

Ilustračné foto

Testovanie vody

Vodu by ste si mali dať otestovať najmä vtedy, ak niekto vo vašej domácnosti ochorie z neznámej príčiny. Chris Myers z Environmental Laboratories Inc. tvrdí, že kvalitu vody by ste si mali nechať skontrolovať vždy, keď niečo spozorujete alebo ak člen rodiny náhle ochorie a má črevné ťažkosti.

Dlhodobé zdravotné následky

Črevné problémy sú len jedným z mnohých zdravotných komplikácií spôsobených pitím kontaminovanej vody. Podľa americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) môže mať prítomnosť chemikálií v pitnej vode rôzne krátkodobé a dlhodobé zdravotné dôsledky. „Vysoký podiel chemikálií môže viesť k zmene zafarbenia pokožky alebo k závažnejším problémom ako je poškodenie nervového systému alebo orgánov, vrátane vývojových alebo reprodukčných ťažkostí,“ uvádza EPA a poznamenáva, že dlhodobá konzumácia tejto vody môže viesť k chronickým ochoreniam alebo k rakovine.