Desivé odhalenie o dlhodobom COVIDE: Ľudia, ktorí ním trpia, biologicky zostarli až o toľkoto rokov

Dlhodobým následkom covidu-19 sa vedci už nejaký čas venujú vo svojich výskumoch a postupne prichádzajú s novými poznatkami. Podľa jednej publikácie tri mesiace po prepustení pacientov z nemocnice vykazovali mnohí známky predčasnej imunosenescencie. Ide o vekom podmienený pokles schopnosti tela vytvárať obranu proti vírusom a iným chorobám. Niharika Duggalová z Univerzity v Birminghame uviedla, že to zahŕňalo stratu "naivných" buniek imunitného systému (tie, ktoré ešte budú použité pri reakcii organizmu) s akumuláciou pamäťových B a T-buniek, ktoré cirkulujú v orgáne, ktorý má informácie na boj proti patogénu.

Zdroj: Getty Images

Tieto príznaky sa zvyčajne vyskytujú u ľudí starších ako 60 rokov, ale boli zaznamenané aj u mladších pacientov s ťažkým priebehom covidu. Už skôr sa potvrdilo, že traumatické poranenie a chronické choroby môžu spôsobiť predčasné starnutie imunitného systému, ale tento výskum ako prvý tvrdí, že vírusová infekcia, ktorá zapríčiňuje napríklad COVID-19, robí to isté. Výskum je však stále v počiatočnom štádiu, pričom jeden z vedcov naznačil, že by to mohlo byť skôr príčinou ako následkom.

"Analýza ľudí vo Veľkej Británii, ktorí prekonali COVID-19, ukázala, že boli biologicky o 10 až 14 rokov starší," podotkla Janet Lordová z Univerzity v Birminghame. Podľa nej je možné, že pacienti, ktorí vykazujú predčasne zostarnutý imunitný systém, mohli vírus chytiť kvôli slabšiemu imunitnému systému, namiesto toho, aby vírus dlhodobo vážne poškodzoval imunitnú odpoveď tela. Zistenia boli prezentované na britskej konferencii o imunológii.