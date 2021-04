Ako dlho trvá ochrana pred KORONAVÍRUSOM po očkovaní? Tieto dve vakcíny majú pozoruhodné výsledky

ST. LOUIS - Jednou z najčastejších otázok v súvislosti s očkovaním je určite tá, ako dlho trvá ochrana pred covidom-19 po ňom. Odborníci to zatiaľ nevedia presne určiť, no intenzívne pracujú na skúmaní očkovaných ľudí. V prípade týchto dvoch vakcín však vedia povedať viac.

Odborníci zatiaľ nevedia, ako dlho trvá ochrana vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Neustále študujú očkovaných ľudí, aby zistili, kedy by táto ochrana mohla zaniknúť. To, ako dobre vakcíny účinkujú proti vznikajúcim variantom vírusu SARS-CoV-2, tiež určí, či, kedy a ako často sú potrebné ďalšie dávky. "Máme informácie iba dovtedy, dokým budú vakcíny študované. Musíme študovať očkovanú populáciu a začať zisťovať, v akom okamihu sa ľudia stanú opäť zraniteľnými na vírus," vysvetlila Deborah Fullerová, výskumníčka vakcín na Washingtonskej univerzite, pre denník The Washington Post.

Zdroj: SITA/Gyorgy Varga/MTI via AP

Prebiehajúci výskum spoločnosti Pfizer zatiaľ naznačuje, že jej dvojdávková vakcína zostáva vysoko účinná najmenej šesť mesiacov a pravdepodobne aj dlhšie. Ľudia, ktorí dostali vakcínu Moderna, mali aj po polroku od podania druhej dávky pozoruhodné hladiny protilátok proti vírusu. Protilátky však nie sú všetko. Na potlačenie votrelcov, ako sú vírusy, má náš imunitný systém aj ďalšiu obrannú líniu nazývanú B a T bunky, z ktorých niektoré môžu brániť organizmus dlho po tom, ako sa zníži hladina protilátok. Ak sa v budúcnosti stretnú s rovnakým vírusom, mohli by tieto bunky poverené bojom začať rýchlejšie pôsobiť. Aj keď chorobe nezabránia úplne, mohli by pomôcť zmierniť jej závažnosť.

Zdroj: SITA/AP Photo/Kemal Softic

Akú úlohu môžu takéto pamäťové bunky hrať s koronavírusom, či po aký dlh čas, ešte nie je známe. Existuje predpoklad, že účinnosť súčasných vakcín proti COVID-19 bude trvať najmenej rok, ale vakcíny nebudú poskytovať doživotnú ochranu, ako je to pri očkovaní proti osýpkam, uviedla doktorka Kathleen Neuzilová, riaditeľka Centra pre vývoj vakcín na Lekárskej fakulte Univerzity v Marylande. Mutácie koronavírusu sú ďalším dôvodom, prečo zrejme budeme potrebovať preočkovanie. Súčasné vakcíny sú totiž navrhnuté tak, aby pôsobili proti konkrétnemu proteínu na koronavíruse. Ak vírus v priebehu času dostatočne mutuje, bude pravdepodobne potrebné aktualizovať vakcíny, aby sa zvýšila ich účinnosť.