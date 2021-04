KORONAVÍRUS Veľká štúdia odhalila: Ktorá z vakcín chráni lepšie? Pfizer alebo AstraZeneca?

VIDEO Lekár vysvetlil, ako funguje vakcinácia, kedy sa vytvorí imunita či kto sa má dať zaočkovať.

Podľa prieskumu Hamburg Center for Health Economics by 33 percent Nemcov uprednostnilo očkovanie vakcínou Pfizer/Biontech. Iba 5,8 percenta by uprednostnilo vakcínu Moderna a iba dve percentá by uprednostnili vakcínu AstraZeneca. Zvyšok nemal žiadne preferencie. Nie je prekvapením, že AstraZeneca v tomto prieskume zostáva na konci rebríčka - po vekovom obmedzení a ojedinele sa objavujúcich vedľajších účinkoch.

Je ale vakcína AstraZeneca skutočne „horšia“ ako konkurencia? Britskí vedci skúmali účinnosť vakcín Astrazeneca a Pfizer/Biontech. Výsledok v skratke: Obidve vakcíny poskytovali rovnako dobrú ochranu tri týždne po prvom očkovaní.

Zdroj: SITA/AP/Andreea Alexandru

Prípravky Astrazeneca aj Pfizer/Biontech znížili tri týždne po prvom očkovaní pravdepodobnosť infekcie koronavírusom o 65 percent a pravdepodobnosť ochorenia na Covid-19 s príznakmi o 72 percent.

„Neexistoval dôkaz, že by sa tieto výhody medzi vakcínami Oxford-Astrazeneca a Pfizer-Biontech líšili,“ píšu vedci.

Vyhodnotených viac ako 1,6 milióna PCR testov

Rozsiahla štúdia zahŕňala 373 402 ľudí z Veľkej Británie. Všetci mali viac ako 16 rokov. Pravidelne im robili testy PCR - výtery z nosa aj z krku. V období od 1. decembra 2020 do 3. apríla 2021 bolo teda zhromaždených celkovo 1 610 562 testov PCR, ktoré vedci dokázali vyhodnotiť a porovnať so stavom očkovania osôb.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Locher, File

Zhromaždené údaje pochádzajú od rôznych skupín ľudí:

Ľudia, ktorí ešte neboli očkovaní

Očkovaní po prvej dávke

Očkovaní po druhej dávke

Neočkovaní ľudia, ktorí ešte neboli infikovaní koronavírusom

Neočkovaní ľudia, ktorí už prekonali infekciu Covid-19, a tak mali v krvi protilátky proti Sars-CoV-2

Štúdia bola zatiaľ zverejnená iba na preprintovom serveri a zatiaľ sa neobjavila v odbornom časopise. To znamená, že zatiaľ nebola analyzovaná a hodnotená nezávislými vedcami.

Porovnanie po druhom očkovaní zatiaľ nie je možné

Štúdia ešte nemohla porovnávať ochranu po druhom očkovaní. AstraZeneca na to nemala dostatok údajov. Vakcína nebola medzi britskými jedincami naočkovaná tak často ako Pfizer/Biontech. Vedci však informovali o účinnosti vakcíny Pfizer/Biontech po druhom očkovaní: 70-percentná ochrana pred infekciou koronavírusom a 90-percentná ochrana pred chorobou Covid-19 s príznakmi.