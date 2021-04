Šéf BioNTechu predpovedá: Takto často sa bude treba očkovať, návrat k starým časom nečakajte!

BERLÍN - Vyvinúť vakcínu proti chorobe covid-19 je krásny pocit. V stredajšom rozhovore so zahraničnými novinármi to povedal Ugur Şahin, spoluzakladateľ nemeckej biotechnologickej spoločnosti BioNTech. Jej vakcíny, ktoré produkuje spoločne s medzinárodnou farmaceutickou firmou Pfizer, využívajú technológiu mRNA. Vďaka nej sa podľa Sahina svet v nasledujúcich dvadsiatich rokoch dočká radu nových prostriedkov na boj s rakovinou.

Práve na rakovinu sa pôvodne zakladatelia BioNTechu Ugur Şahin a jeho manželka Özlem Türeciová zamerali. Liečbou založenou na mediatorovej RNA (mRNA), ktorá slúži ako poslíček s návodom pre imunitný systém, dosiahli rad úspechov.

"Pandémia samozrejme náš vývoj prostriedkov proti rakovine spomalila," hovorí Şahin. "Pozitívnym aspektom ale je, že vďaka vývoju vakcín proti covidu môžeme vidieť, že naša technológia funguje," uvádza s tým, že veľká časť verejnosti ceste mRNA dôveruje. "Samozrejme sme ešte len na začiatku lekárskeho aj technologického prelomu, ale v horizonte 15 až 20 rokov sa dočkáme radu produktov pre boj s rakovinou," dodáva.

Je to krásny pocit

Hlavnou témou je teraz pandémia, ktorej prekonanie má ľudstvo aj vďaka BioNTechu na dosah ruky. Sahina, ktorý je známy pokojným a skromným vystupovaním, žiadosti o komentáre vlastného úspechu uvádzajú skôr do rozpakov. "Je to veľmi krásny pocit, keď človek môže pomôcť. Som lekár a tiež moja žena je lekárka a spolu sa v našom výskume venujeme aj otázke, ako môžeme nové medicínske prostriedky dostať k ľuďom," hovorí o ľudskej stránke bádania.

"Človek si môže myslieť, že vakcína je niečo neosobné, ​​ale my neustále dostávame správy od ľudí, od babičiek, ktoré opäť môžu vidieť svoje vnúčatá, že sa znovu môže zísť rodina alebo že matka môže opäť vidieť svoju dcéru. To sú všetko úžasné veci ," hovorí. Zároveň ale zmieňuje, že víťazstvo nad pandémiou ešte nie je možné vyhlasovať. "Vpred nás poháňa to, že stále veľa ľudí očkovanie nedostalo. Naša práca sa ešte neskončila, berieme to vážne," vysvetľuje.

Možno bude potrebné pravidelné preočkovanie

Ľudstvo sa musí pripraviť na to, že koronavírus nebude porazený definitívne. Klinické štúdie, ale aj skutočná dáta napríklad z Izraela, ktorý stavil na preparát od BioNTechu, síce hovoria až o 97 % ochrane, tá ale s postupom času slabne.

"Dáta po šiestich mesiacoch ukazujú 91 % ochranu. Po ôsmich mesiacoch potom vidíme, že výrazne klesá počet protilátok, preto hovoríme o tom, že bude potrebné tretie očkovanie, ktoré by ochranu zdvihlo blízko ku sto percentám," vysvetľuje. Táto tretia dávka, ktorá by opäť nabudila imunitu, by mohla nasledovať s odstupom deviatich mesiacov. "Vychádzam tiež z toho, že každý rok, možno každých 18 mesiacov, budeme potrebovať ďalšiu booster dávku," hovorí.

Zmysluplné je podľa neho uvažovať aj o očkovaní detí či tehotných, čomu sa teraz venuje mnoho štúdií. Dočasné výsledky sú sľubné, neukazujú na poškodenie plodu či vedľajšie účinky u detí. "Odporúčania ale vydať zatiaľ nemôžeme, stále čakáme na dáta," uvádza.

Boj s mutáciami

Otvorená ostáva aj otázka mutácií koronavírusu. Laboratórne BioNTech skúma okolo 30 variantov koronavírusu, funkčnosť vakcíny je však zachovaná. "Aj u tých variantov, kde je slabšia odozva, napríklad u juhoafrickej mutácie, je imunitná odpoveď dostatočná," hovorí. Laboratórne výsledky potvrdzujú aj skutočné dáta z Izraela.

Vakcína navyše pracuje s dvojitou ochranou. "Ak protilátky zoslabnú, máme ešte T-lymfocyty, ktoré sú pre vírus veľkou prekážkou. Tieto T-lymfocyty si je možné predstaviť ako akýsi zabezpečovací systém s laserovými lúčmi a detektormi," hovorí.

Şahinova spoločnosť spolu s Pfizerom čelia tiež výzvam, ako výrobu vakcín proti covidu-19 čo najviac rozšíriť. V pláne sú výrobné siete na všetkých kontinentoch vrátane Afriky. Dodáva ale, že nie je nutné, aby každá krajina mala svoju továreň, a to aj kvôli problémom s koordináciou či zabezpečením kvality výroby.

Staré časy sa už nevrátia

S rastúcim počtom očkovaných sa po celom svete vrátane Nemecka hovorí o výhodách pre tých, ktorí sú plne imunizovaní. "To je dobre, je to ale potrebné robiť s rozmyslom a nesmie to byť diskriminačné," hovorí Şahin, ktorý sa obáva prejavov možnej závisti. Upozorňuje tiež na to, že nie každý chce byť očkovaný a nie každému zdravotný stav imunizáciu umožňuje. "Na týchto ľudí musíme brať ohľad," hovorí.

Aj preto svet podľa Sahina nečaká návrat k starým poriadkom, ale bude musieť vykročiť k novej normálnosti. "V novej normalite tak zrejme budeme každé dva týždne čítať v novinách o nových ohniskách, ktoré ale budú pod kontrolou," dodáva.