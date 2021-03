VIDEO Chlapec (6) šiel do záhrady pátrať po skamenelinách: Pri kopaní narazil na neskutočný objav

Siddak Singh Jhamat, pre kamarátov Sid, sa vydal do záhrady so svojou novou súpravou hľadať červy. "Kopal som a hľadal červy a kúsky keramiky a tehál. Ale narazil som na kameň, ktorý vyzeral trochu ako roh. Napadlo mi, že by to mohol byť zub alebo pazúr alebo roh, v skutočnosti to ale bol kus korálu. Bol som z toho vážne nadšený, keď som zistil čo to je," povedal Sid.

Zdroj: Youtube/Express & Star

Jeho otec Vish Singh doplnil, že ich prekvapilo, keď syn našiel v zemi niečo, čo malo taký divný tvar. "Bol to drsnatý korál a okolo neho bolo niekoľko menších kúskov. Ďalší deň tam syn išiel znova kopať a našiel kus zlepeného pieskovca, v ktorom bolo veľa maličkých skamenelých mäkkýšov a mušlí a niečo, čo sa nazýva lilijica."

Vishovi sa podarilo identifikovať korál vďaka skupine hľadačov skamenelín na Facebooku, do ktorej patrí. Podľa stôp na korále odhadli, že ide s najväčšou pravdepodobnosťou o zástupcu radu korálovcov Rugosa a jeho vek je 251 až 488 miliónov rokov. "Drsnaté korály žili práve v tomto období, v prvohorách. Anglicko bolo v tej dobe súčasťou superkontinentu Pangea a bolo celé pod vodou," dodal Singh s tým, že o synovom náleze chcú upovedomiť Geologické múzeum Birminghamskej univerzity.