Muž ostal v šoku, keď mu zavolal bývalý sused: Pozri, čo sa našlo v tvojej záhrade!

EDINBURGH - Istý Škót sa po 34 rokoch konečne opäť dostal ku svadobnému prsteňu svojej zosnulej matky. Našli ho noví majitelia bývalého mestského domu, kde Mary Cunninghamová žila až do svojej smrti.

Folkový hudobník Phil Cunningham vedel o tom, že v roku 1957 sa jeho mama Mary Cunninghamová presťahovala do domu v Magdalene v Edinburghu. Vedel aj to, že v roku 1986 stratila svadobný zlatý prsteň. Medzitým Mary, žiaľbohu, umrela, no Philovi sa podarilo získať stratený prsteň späť.

Zdroj: profimedia.sk

Noví majitelia domu, v ktorom kedysi jeho mama bývala, ho totiž objavili v záhrade. "Nedávno okopávali záhradu a v pôde narazili na zlatý prsteň, na ktorom bolo vygravírované "Jack a Mary"," uviedol Phil. Podľa neho je pekné, že sa to stalo teraz, v čase, keď si rodina pripomína výročie jej úmrtia.

Mary s manželom Jackom v svadobný deň v roku 1950 Zdroj: profimedia.sk

Šesťdesiatročný akordeonista povedal, že strata prsteňa bola pre jeho matku zničujúca. "Pred 34 rokmi moja mama prišla o svoj snubný prsteň, a to jej zlomilo srdce, pretože moji rodičia neboli vôbec bohatí. Všetko, čo vlastnili, pre nich veľa znamenalo," vysvetlil. S pribúdajúcimi rokmi vraj na šperk úplne zabudol, až kým mu nezavolal bývalý sused, ktorého o to poprosili súčasní majitelia nehnuteľnosti. "Je pekné pripomenúť si, že existujú aj dobrí ľudia - dobrí, čestní ľudia, ktorí boli ochotní hľadať osobu, ktorej prsteň patril a nedali ho do záložne," dodal hudobník. Prsteň teraz nosí jeho sestra.