VIDEO Vedci idú rozlúštiť jednu z najväčších záhad: Zrekonštruovali najstarší počítač na svete!

Časti záhadného mechanizmu veľkosti škatule od topánok boli objavené v roku 1902 vo vraku rímskej lode stroskotanej pri gréckom ostrove Antikythéra. Ide o zariadenie ukazujúce pohyb vesmírnych telies, ktoré odvtedy udivuje celé generácie vedcov. Nájdené súčiastky tvoria odhadom len tretinu väčšieho prístroja, veľmi dômyselného ručne poháňaného súkolia schopného presne predpovedať pohyb Slnka, Mesiaca a piatich planét, ktoré boli známe starým Grékom. Okrem toho vedelo určiť zatmenie Slnka i Mesiaca, ako aj jeho mesačné fázy. Všetky javy zobrazovalo vzhľadom na významné udalosti antiky, ako napríklad olympijské hry.

Zdroj: profimedia.sk

Napriek dôkladnému skúmaniu a diskusiám neboli vedci kvôli pokročilej korózii na mosadzných súčiastkach schopní plne zrekonštruovať celý mechanizmus. Rovnako tak sa im nepodarilo rozšifrovať výpočty, na základe ktorých zariadenie vzniklo. Až teraz výskumníci z londýnskej univerzite UCL oznámili, že mechanizmus úplne zrekonštruovali - v digitálnej podobe. V súčasnosti vytvárajú vlastný prístroj. "Naša práca odhaľuje mechanizmus z Antikythéry ako nádherný nápad realizovaný vďaka ohromujúcemu strojárenstvu do zariadenia génia. Spochybňuje všetky naše doterajšie predstavy o technologických schopnostiach starých Grékov," napísali vedci v článku zverejnenom v časopise Scientific Reports. "Odstup medzi zložitosťou tohto prístroja a ostatnými v súčasnosti vyrábanými zariadeniami je nekonečný. Úprimne povedané, nič podobné nebolo ešte nikdy objavené. Je to ako z iného sveta," poznamenal spoluautor štúdie Adam Wojcik z UCL.

Zdroj: SITA/AP

Všetky ostatné objavené zariadenia z tohto obdobia - balisty (stroje vrhajúce kamenné projektily), veľké kuše či katapulty - sú oveľa väčšie. Dômyselnosť mechanizmu vyvoláva otázniky nad výrobnými postupmi. Nie je tiež jasné, prečo bol doposiaľ nájdený len v jednom exemplári. "Čo robil na tej lodi? Našli sme iba tretinu, kde sú zvyšné dve? Zmizli vplyvom korózie? Fungoval vobec niekedy? To sú otázky, na ktoré môžeme reálne odpovedať len prostredníctvom experimentálnej archeológie. Je to ako zisťovať, ako postavili Stonehenge: vezmeme dvesto ľudí, lano a veľký kameň a skúsime ho presunúť cez Salisburskú pláň. Niečo podobné sa snažíme urobiť s týmto mechanizmom," vysvetľuje Wojcik.

Pomocou moderných technológií teraz vedci z UCl vytvoria najskôr fyzický model, aby overili, že ich zariadenie funguje. Neskôr sa ho pokúsia skonštruovať pomocou výrobných postupov z obdobia antiky. Veľké debaty sa vedú o tom, pre koho dielo vzniklo a kto je jeho autorom. Mnohí tvrdia, že to bol Archimedes. Žil totiž približne v rovnakom čase, kedy bolo vytvorené a nikdy iný nemal rovnakú úroveň technických znalostí ako on. Bol to tiež rímsky vrak, myslí si Wojcik.