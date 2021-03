Vedci objavili v Grónsku časovú kapsulu od americkej armády: Jej analýza ich šokovala

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BURLINGTON - Vedci z Univerzity vo Vermonte narazili na nečakaný nález, keď vo vzorkách odobratých spod ľadovej plochy v Grónsku objavili rastlinné fosílie. Vo výsledkoch svojej štúdie publikovanej v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences zároveň poukazujú na krehkosť mohutných ľadovcov, ktoré vplyvom klimatických zmien strácajú svoju pevnosť a hutnosť.