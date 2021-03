VIDEO Okolo Zeme preletel tohtoročný najväčší asteroid, dosahuje neskutočnú rýchlosť

NEW YORK - Okolo Zeme v nedeľu v bezpečnej vzdialenosti preletel najväčší asteroid, ktorý mal tento rok minúť našu planétu. Vesmírne teleso pomenované 2001 FO32 sa priblížilo na vzdialenosť dvoch miliónov kilometrov, čo je zhruba päťnásobok vzdialenosti medzi Zemou a Mesiacom, informoval americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA).

Asteroid, ktorý meria v priemere asi jeden kilometer, je jedným z najrýchlejších vesmírnych telies, ktoré kedy preleteli okolo Zeme. Vesmírom obieha rýchlosťou približne 34 kilometrov za sekundu, Zem pre porovnanie obieha Slnko rýchlosťou 30 kilometrov za sekundu.

Podľa astronómov 2001 FO32 nepredstavuje žiadne riziko a nie je pravdepodobné, že by niekedy mohla hroziť zrážka so Zemou. "Obežnú dráhu 2001 FO32 okolo Slnka poznáme veľmi presne, sledujeme ho už od jeho objavenia pred dvadsiatimi rokmi. Neexistuje možnosť, že by sa tento asteroid dostal k Zemi bližšie než na dva milióny kilometrov," uviedol Paul Chodas zo strediska pre skúmanie objektov letiacich blízko Zeme (CNEOS). Asteroidu 2001 FO32 trvá obeh Slnka 810 dní, tak blízko k Zemi ako tento rok sa dostane až v roku 2052.