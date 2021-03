Reakcie politikov na mega úspech Petry Vlhovej: Andrej Danko jej chce stavať sochu!

Zuzana Čaputová, prezidentka SR

Naša prezidentka priznala, že s Vlhovou krátko po jej triumfe vo svetovom pohári telefonovala, aby jej osobne zablahoželala k obrovskému úspechu. "Poďakovala som sa jej za výnimočnú reprezentáciu Slovenska a za skvelé výkony počas celej sezóny, ktoré nám všetkým v tomto náročnom období prinášali radosť a stali sa symbolom odhodlania, vytrvalosti a nezlomnej vôle. Zisk Veľkého krištáľového glóbusu je mimoriadnym úspechom v histórii slovenského športu."

Petra, ďakujeme! Pred chvíľou som telefonovala s Petrou Vlhovou. Poďakovala som sa jej za výnimočnú... Posted by Zuzana Čaputová on Saturday, 20 March 2021

Jaroslav Naď, minister obrany (OĽaNO)

Naď je na Petrine výkony nesmierne hrdý a posiela jej gratulácie.

VEĽKÝ GLÓBUS PRE PETRU VLHOVÚ Nesmierná gratulácia celého Slovenska. Neuveriteľný výkon, fantastická sezóna - klobúk... Posted by Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO on Saturday, 20 March 2021

Peter Pellegrini, predseda Hlas-SD

Niekdajší predseda vlády a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD ďakuje Petre za skvelú reprezentáciu Slovenska a šírenie dobrého mena našej vlasti vo svete. "V najťažšej športovej konkurencii, akú ponúka lyžovanie sa dokázala prebojovať medzi lyžiarsku elitu a dosiahla úspech, ktorý vojde do dejín slovenského športu."

Veľké poďakovanie Petre Vlhovej za skvelú reprezentáciu Slovenskej republiky a šírenie dobrého mena našej vlasti vo... Posted by Peter Pellegrini on Saturday, 20 March 2021

Eduard Heger, minister financií (OĽaNO)

Minister rezortu financií blahoželá Vlhovej ku skvelej sezóne. Tú slovenská lyžiarka zakončila najväčším úspechom vo svojej doterajšej kariére.

SLOVENSKO MÁ DÔVOD NA RADOSŤ: PETRA, GRATULUJEM KU SKVELEJ SEZÓNE Popri otváraní veľkokapacitných očkovacích centier v... Posted by Eduard Heger - minister financií SR on Saturday, 20 March 2021

Marián Viskupič, predseda Výboru pre financie a rozpočet (SaS)

Našej už teraz najúspešnej lyžiarke v slovenskej histórii zagratuloval aj Marián Viskupič zo strany SaS.

Veľká gratulácia Petre Vlhovej! Veľký glóbus je doma Posted by Marián Viskupič on Saturday, 20 March 2021

Andrej Danko, predseda SNS

Danko chce Vlhovej stavať sochu v Jasnej. Podľa neho si to zaslúži, pretože aj inde vo svete sa stavajú sochy športovcom na znak úcty a vďaky za to, že výborne reprezentujú svoju krajinu. "Ešte niekto pochybuje o soche Petry? Gratulujeme Petre Vlhovej. Niektorí sa smiali, keď som povedal, že si zaslúži sochu v Jasnej. Získať Veľký krištáľový glóbus a vyhrať Svetový pohár v alpskom lyžovaní, to je sila. Stálo to za to, že sme dávali investície z MO SR v rokoch 2016-2020 do Dukly Banská Bystrica, aké tam neboli nikdy predtým. Boli aj takí, čo tvrdili že Duklu treba zrušiť. A áno, socha Petry Vlhovej, ak samozrejme dá súhlas, musí byť v Jasnej. Je to úplne normálna vec, vzdávať úctu osobnostiam, naučme sa to už konečne. Pred štadiónom Manchestru United je socha Alexa Fergusona, v Malmo je zase socha Zlatana Ibrahimoviča a nie sú len atrakciou pre turistov, ale symbolom úcty k ich práci. Petre patrí obdiv, veľká vďaka jej tímu a rodine."

Ešte niekto pochybuje o soche Petry? Gratulujeme Petre Vlhovej. Niektorí sa smiali, keď som povedal, že si zaslúži... Posted by Andrej Danko - predseda SNS on Saturday, 20 March 2021

Poďakovali aj poslanci zo strany Za ľudí - predsedníčka strany Veronika Remišová a podpredseda Juraj Šeliga.