Záhada je rozlúštená: FOTO Odhalili tajomstvo vesmírneho telesa, ktoré šokovalo vedcov

V októbri 2017 zachytilo observatórium na Havaji prvýkrát nebeské teleso Oumuamua. Spôsobilo to zmätenie: Asteroid v tvare cigary sa nespráva ako typický medzihviezdny objekt, uviedol harvardský profesor Avi Loeb. Vyzerá to ako dielo mimozemskej civilizácie. Vedci si tiež všimli, že Oumuamua nevypúšťa plyn ani prach tak, ako to asteroidy bežne robia.

Takto mohol asteroid vyzerať v minulosti. Zdroj: SITA/ AP

Dvaja vedci navrhujú novú tézu

Alan Jackson a Steven Desch z Arizona State University v USA teraz našli nové vysvetlenie: Oumuamua je pravdepodobne fragment exoplanéty, ktorý mohol vzniknúť pri zrážke s asteroidom. Vedci túto prácu prezentujú v dvoch štúdiách, ktoré publikovali v časopise Journal of Geophysical Research: Planets, píše Spiegel.

„Ak sú závery správne, bol by to dôležitý míľnik v astronómii,“ píše Spiegel Online.

Mimochodom, Jackson a Desch teraz predpokladajú, že Oumuamua pochádza z exooplanéty podobnej Plutu. K zrážke došlo asi pred pol miliardou rokov a do vesmíru sa dostal úlomok v tvare cigary. Oumuamua sa pravdepodobne skladá zo zmrazeného dusíka, ktorý sa už zvonka roztopil.