Škrípanie, rachotanie a búchanie, NASA zverejnila nahrávku: Takto znie jazda roveru na Marse

Je to škrípanie, rachotanie a búchanie, ktoré by na pozemské štandardy bolo znepokojujúce, uviedla agentúra AP. Viac ako šestnásť-minútový zvukový záznam publikovalo na svojom webe Laboratórium tryskového pohonu (JPL) NASA v Pasadene, odkiaľ sa misia Perseverance riadi.

"Keby som počul tieto zvuky počas riadenia svojho auta, zastavil by som a zavolal odťahovku," okomentoval záznam Dave Gruel z JPL. "Ak však na minútu zvážite, čo počujete a kde to bolo nahrané, dáva to perfektný zmysel," dodal.

Hear that? That’s the sound of me driving over Martian rocks. This is the first time we’ve captured sounds while driving on Mars.



Read full story: https://t.co/oqdnCJShjm pic.twitter.com/yKwypUSnE7