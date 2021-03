VIDEO Most hlúposti v Rusku priťahuje nehody: Neuveríte, čo sa tam stalo minulý piatok

Ilustračné foto

PETROHRAD - Nízky most na okraji Petrohradu si vyslúžil prezývku "most hlúposti" kvôli tomu, že do neho neustále narážajú dodávky a menšie nákladné automobily. Približne v rovnakom čase, čo sa objavila správa, že prejazd pod mostom bude uzavretý a cesty pod ním upravené tak, aby sa výška prejazdu zvýšila na 4,5 metra, do neho vrazili hneď dve vozidlá naraz, napísal server Meduza.