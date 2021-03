VIDEO Dievčatko (4) prehovorilo o svojom údajnom minulom živote: Jej mama ostala bez slov

NEW YORK - Mladá žena zverejnila na TikToku video, v ktorom tvrdí, že jej malá dcéra detailne opísala, ako kedysi pracovala vo Svetovom obchodnom centre. To sa, ako všetci vieme, stalo v septembri 2001 cieľom teroristických útokov, keď do neho vrazilo lietadlo.

Na TikToku sa objavila výzva, aby užívatelia porozprávali o tom, "kedy im dieťa povedalo príbeh zo svojho minulého života". Zareagovala aj Riss Whiteová, ktorá má takýto znepokojujúci zážitok so svojou dcérou. 11. septembra 2018 surfovala táto mladá matka na internete, kde narazila na nejaké spomienkové príspevky týkajúce sa útokov na Dvojičky. Na jednom z nich bolo vidno oba mrakodrapy. Práve na jeden z nich ukázalo vtedy štvorročné dievčatko prstom a vyhlásilo: "Pozri mami, tu som pracovala". Keď sa jej šokovaná mama spýtala, kedy to bolo, dcérka odvetila, že "predtým". "Povedala, že jedného dňa, keď bola v práci, začala byť podlaha veľmi horúca. Postavila sa preto na stôl. Potom sa vraj spolu s kolegyňami snažili uniknúť cez dvere, no nešlo. Tak nakoniec vyskočila z okna a letela ako vták," pokračuje Riss.

Podľa svojich slov si je istá, že dcéra o tom, čo sa stalo 11. septembra 2001, nikdy nepočula, čo robí tento príbeh ešte viac záhadnejším. Na video zareagovali mnohí užívatelia s tým, že majú so svojimi deťmi podobnú skúsenosť. "Keď malo jedno z mojich detí tri roky, zrazu sa ku mne otočilo a povedalo: "mami pamätáš si, ako som bola stará pani, zrazilo ma auto a zomrela som"," napísala jedna žena. Ďalšia matka si spomína na toto: "Moja dcéra mala štyri roky, keď prišla za mnou s tým, že spolu s ďalšími dvomi dievčatami spadla do vody a utopila sa. Potom zaspala a teraz je tu."

Existuje viacero teórií o tom, prečo deti často rozprávajú o spomienkach na minulé životy. Niektorí veria, že ovplyvniteľná povaha detských mozgov znamená, že sú náchylnejšie na falošné spomienky. Riaditeľ psychiatrickej kliniky spadajúcej pod Univerzitu vo Virgínii Jim Tucker v roku 2006 ale vyhlásil, že možno existuje niečo také ako reinkarnácia. Majú to dokazovať prípadové štúdie spomienok z minulých životov, ktoré sa snažil overiť. "Pokiaľ sú to spomienky, ktoré nedokážeme overiť, potom môže ísť len o fantáziu. Ak ale nejaké dieťa opakovanie hovorí o nejakom živote, ktorý sa odohral ďaleko od neho, vrátane konkrétnych mien ľudí, ktorí naozaj kedysi existovali, potom to nemôžeme všetko hodiť len na fantáziu," uviedol v rozhovore pre San Francisco Chronile. Tucker rodičom odporučil, aby jednoducho boli otvorení tomu, čo im ich deti hovoria.