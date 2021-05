Bývalý Bugarov stúpenec si povedal dosť: Na budúcnosti strany sa s novým predsedom nezhodol a končí!

V strane sa rozhodol pre tento odchod po tom, ako jej velí už niekoľko mesiacov nový predseda a exminister životného prostredia László Sólymos. "Po dlhom a ťažkom uvažovaní som sa rozhodol, že dnešným dňom odstupujem z predsedníctva Most-Híd. Rokovania medzi maďarskými stranami sa ťahajú už od roku 2019," píše v rozhodnutí Ravasz.

Strane vraj hrozí ideová deštrukcia

Ravasz sa v statuse zmieňuje aj o dôvodoch odchodu a aj o tom, že súčasné politické strany sa na bojisku začínajú spájať. Nemôžeme odignorovať ani čoraz viac v prieskumoch rastúcu Alianciu. Tá by sa dokonca podľa niektorých agentúr dostala do parlamentu, kým Most stagnuje niekde na posledných priečkach. "Som presvedčený, že naša strana sa ideovo zničí, ak naďalej bude participovať na tomto zdĺhavom procese. Medzitým sa maďarská politická scéna radikalizuje, stáva sa závislou od Budapešti, stráca svojich spojencov. Naši voliči, ktorí už dekádu volia pokojné spolunažívanie národov a národností na základe korektných vzťahov, si zaslúžia viac, ako takúto agóniu," protestuje Ravasz.

Sólymosa si váži ako priateľa, no má iný názor na budúcnosť

"Predseda strany László Sólymos je môj dlhoročný priateľ, a síce budúcnosť strany vidíme inak, prajem jemu, aj ostatným členom predsedníctva veľa úspechov v ďalšej práci. V budúcnosti chcem naďalej pracovať na zabezpečení politickej reprezentácie pokojného spolunažívania národností ako prezident Inštitútu Mateja Bela," uzavrel Ravasz.