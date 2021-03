Vedci objavili v USA nový variant KORONAVÍRUSU s hrozivou mutáciou

Americkí genetici skúmajúci varianty koronavírusu len nedávno zaznamenali prítomnosť kombinovanej mutácie britského variantu, ktorý je menej citlivý na vakcíny. Informoval o tom denník New York Times. Podľa Briana O'Roaka, ktorý vedie výskumný tím a úzko spolupracuje s Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb, nebol do USA zavlečený zo žiadnej krajiny, ale vznikol spontánne. Variant, pôvodne identifikovaný vo Veľkej Británii s názvom B.1.1.7, sa rýchlo šíri po celých Spojených štátoch. Doteraz bolo zachytených 2500 prípadov v 46 štátoch. Táto forma vírusu je nákazlivejšia a smrteľnejšia ako jeho pôvodná verzia. Ďalší variant, ktorý sa objavil v Oregone, má rovnakú mutáciu E484K (označovanú ako Eek) viditeľnú vo variantoch cirkulujúcich v Južnej Afrike, Brazílii a New Yorku. Vedci túto mutáciu označili ako "variant znepokojenia". Experti zaznamenali jeho prítomnosť medzi odobratými vzorkami zhromaždenými štátnym laboratóriom z celého štátu. Analýza trinástich z nich preukázala, že desať obsahovalo B.1.1.7 a jedna bola uvedenou kombinovanou mutáciou.

Zdroj: Getty Images

Podľa odborníkov nie sú tieto zistenia veľkým prekvapením, pretože Eek koluje po celom svete. "Sme v okamihu, kedy sa objavil v Spojených štátoch. Ako sa vyvíja a stáva dominantným, mohol by aj viac mutovať," vyjadrila obavy Stacia Wymanová z Kalifornskej univerzity. Vírusové mutácie môžu zosilňovať alebo slabnúť. Napríklad varianty identifikované v Južnej Afrike a Brazílii obsahujú veľa rovnakých mutácií vrátane Eek. Brazílska verzia má ale mutáciu K417N, ktorá sa v juhoafrickej verzii nenachádza. V štúdii zverejnenej v časopise Nature vedci porovnávali protilátkové reakcie na všetky tri varianty a zistili tak, že juhoafrický variant je najviac odolný voči protilátkam produkovaným imunitným systémom. Brazílsky model nebol taký odolný, a to ani vtedy, keď obsahoval britskú mutáciu. "Ak ide o kombinovaný variant, účinok nie je až taký zlý," vysvetľuje vedúci štúdie Michael Diamond z Washingtonskej univerzity.

Zdroj: Getty Images

Odhadnúť, ako sa nakoniec bude správať variant zaznamenaný v Oregone, je zatiaľ zložité. Wymanová dodala, že potvrdený nález apeluje na potrebu prijímať preventívne opatrenia vrátane nosenia rúšok, kým podstatná časť populácie nenadobudne potrebnú imunitu. "Netreba podliehať panike, ale musíme zostať ostražití. Nie je dôvod byť pokojní, pretože prenosnejšie a agresívnejšie varianty neustále mutujú," upozornila.