KORONAVÍRUS V USA zaočkovali už viac ako 100 miliónov ľudí: Okruh očkujúcich sa rozšíri

WASHINGTON - Zdravotníci v Spojených štátoch už podali viac ako 100 miliónov dávok vakcíny proti vírusovému ochoreniu COVID-19. Podľa agentúry AP o tom v piatok informovalo americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Podľa neho bolo do piatku popoludnia v USA podaných celkovo 101.128.005 dávok vakcíny.

Očkovacia kampaň sa v USA začala vlani 14. decembra a prezident Joe Biden si dal za cieľ, aby do 1. mája boli zaočkovaní všetci dospelí Američania, ktorí majú o imunizáciu záujem. Želá si tiež, aby sa Spojené štáty vrátili do "normálu" ku Dňu nezávislosti, ktorý sa v krajine oslavuje 4. júla. V snahe ľahšie splniť tento cieľ Bidenova administratíva v piatok oznámila, že rozširuje okruh zdravotníkov, ktorí smú podávať vakcínu. Ako pripomenula agentúra AFP, doteraz mohli v USA očkovať všetci praktizujúci lekári a väčšina zdravotných sestier, ktoré sú buď v aktívnej službe alebo išli v posledných piatich rokoch do dôchodku.

Na základe nového opatrenia sa teraz okruh ľudí s oprávnením očkovať proti covidu rozširuje aj o zubných a očných lekárov, ošetrovateľov, pôrodné asistentky, záchranárov, asistentov lekárov, pediatrov, respiračných terapeutov a veterinárov. Študenti odborov v týchto kategóriách môžu tiež očkovať. AFP dodala, že ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb spustí nový webový portál, na ktorom bude možné prihlásiť sa ako dobrovoľník na očkovanie obyvateľstva.

USA v súčasnosti podajú okolo 2,2 milióna dávok vakcíny denne. Aspoň prvú dávku vakcíny dostalo už takmer 65 percent Američanov vo veku nad 65 rokov. Na podmienečné použitie boli v USA povolené vakcíny farmaceutických spoločností Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson, ktoré majú do konca roka dodať viac vakcín, než je potrebné na zaočkovanie celej populácie USA. V USA by mohli byť v budúcnosti schválené aj vakcíny vyvinuté a vyrábané spoločnosťami AstraZeneca a Novavax.