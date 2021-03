Japonský superpočítač zisťoval, ako pomáha nosenie rúšok: Prekvapivé odhalenie

TOKIO - Nosenie dvoch zdravotníckych rúšok nezvyšuje výraznejším spôsobom ochranu pred šírením vírusu v porovnaní so správne nasadeným jedným rúškom. Vyplýva to zo simulácie, ktorú vykonal japonský superpočítač. Informovala o tom agentúra Reuters.

Vedci v Japonsku použili superpočítač Fugaku, aby napodobnili prúdenie vírusových častíc smerom od ľudí, ktorí majú nasadené rôzne typy a kombinácie rúšok. Jedno chirurgické rúško z netkaného materiálu, pevne nasadené cez ústa a nos, dokázalo zablokovať 85 percent vírusových častíc. Pridanie rúška z polyuretánu zvýšilo efektivitu len na 89 percent, uvádza sa v štúdii, ktorú zverejnili japonský výskumný ústav Riken a univerzita v Kóbe.

Nosenie dvoch netkaných rúšok nie je podľa expertov užitočné, pretože sa v takom prípade zvyšuje odpor vzduchu a ten potom uniká okolo okrajov rúšok. "Nosenie dvoch rúšok jednoducho nedáva zmysel," skonštatovala skupina vedcov vedená Makotom Cubokurom. Všeobecne podľa výskumu najlepšie chránia pred infekciou profesionálne respirátory N95 nasledované netkanými rúškami, látkovými rúškami a polyuretánovými typmi.

Na Slovensku už len s respirátorom

Čo sa týka Slovenska, od 8. marca bude povinné nosenie respirátora FFP2 v obchodoch a hromadnej doprave. Od 15. marca bude povinný respirátor vo všetkých interiéroch. Takisto bude potrebné mať pri sebe aj negatívny test na COVID-19 nie starší ako sedem dní. S ním budú môcť ísť občania od 5.00 do 20.00 h na výdajné miesta obchodov, na poštu, zberný dvor, do čistiarne odevov, do očnej optiky, predajne tlačovín, banky, poisťovne či knižnice. Test treba aj v servise bicyklov či motorových vozidiel, na STK a emisných kontrolách, v záhradkárstvach, opravovniach obuvi a v servisoch telekomunikačnej techniky, ale aj na hromadných podujatiach povolených Úradom verejného zdravotníctva SR. Potrebný je aj na úradoch pri vybavovaní úkonov, ktoré sa nedajú vykonať na diaľku. Negatívny test musíte mať aj pri ceste na pracovný pohovor či uzavretie pracovnej zmluvy.