KORONAVÍRUS Experti prezradili, kedy by ste nemali nosiť dve rúška naraz

ATLANTA - Nosenie dvoch rúšok súčasne odporúča Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Poznamenalo, že je to jeden zo spôsobov, ako vylepšiť filtráciu rúška. Napriek tomu však dvojité rúškovanie nie je vhodné pre všetkých. Pokiaľ vám nová metóda spôsobuje tieto ťažkosti, mali by ste hľadať iné alternatívy.

Pevnejšie nasadené rúško ​​dokáže zabrániť úniku potenciálne kontaminovaných respiračných kvapôčok, ktoré by mohli infikovať ostatných. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb preto odporúča "dvojité rúškovanie", teda nasadiť si na tvár nie jedno, ale dve rúška naraz. Tento spôsob ochrany pred vírusom ale nie je vhodný pre všetkých. Mali by ste sa mu vyhýbať napríklad v prípade, že sa vám cez dve rúška ťažšie dýcha. Odborníci zároveň upozorňujú, že dýchanie si môže vyžadovať väčšie úsilie, keď nosíte rúško, ktoré lepšie sedí a lepšie filtruje. Nielen, že je tento problém s dýchaním potenciálne nebezpečný, ale môže tiež zvýšiť pravdepodobnosť, že si z času na čas zložíte rúško a vystavíte sa tak možnej kontaminácii. Dvojitému rúškovaniu by ste sa mali vyhýbať aj v prípade, že vám znemožňuje alebo priamo ovplyvňuje schopnosť vidieť. Vtedy je ideálne nosiť buď len jedno rúško, alebo používať rúška z iného materiálu. Znížená schopnosť vidieť môže viesť k pádom alebo iným zraneniam.

Zdroj: Getty Images

CDC ďalej uviedlo, že existujú aj niektoré kombinácie rúšok, ktoré by ste nemali praktikovať, napríklad vrstvenie chirurgických rúšok. Tie totiž nie sú navrhnuté tak, aby tesne priliehali na tvár a nosenie jedného rúška na druhom nezlepší efektivitu ochrany. Podľa agentúry je lepšie navrstviť látkové rúško na jednorazové chirurgické rúško, pretože táto metóda oveľa viac ochráni vás i ľudí vo vašom okolí. Rovnako nie je vhodné používať ani dva respirátory typu KN95. Experti varujú, že by ste mali mať nasadený vždy len jeden respirátor tohto typu a neodporúča sa nosiť žiadne iné rúško pod alebo na ňom.

Zdroj: pixabay.com

Ako vysvetlil prezident spoločnosti PuraVita Medical, ktorá vyrába respirátory KN95, Paul Hickey a Sam Barone, hlavný lekár spoločnosti BioPharma, vrstvenie respirátorov KN95 môže sťažiť dýchanie. Okrem toho dochádza k deformácii jeho tvaru, čím klesá jeho efektivita a miera ochrany. Dvojité rúškovanie sa môže javiť ako lákavý spôsob zvýšenia ochrany, ale treba si dávať pozor na komplikácie, ktoré sú s touto metódou spojené. CDC preto odporúča, aby ste si to najskôr vyskúšali doma a až potom na verejnosti. "Skúste niekoľko minút chodiť po dome alebo vonku a nosiť rúško so zlepšeným tvarom a filtráciou, aby ste sa ubezpečili, že môžete pohodlne dýchať a že sa nezníži vaša schopnosť vidieť," uvádza. Vyhnete sa tak nepríjemnostiam, kvôli ktorým by ste mohli nakaziť seba alebo ostatných okolo vás.