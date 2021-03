FOTO Dievčina si z internetu objednala drahý iPhone: Otvorila balík a... otrasné prekvapenie!

Žena z provincie An-chuej minulý piatok upozornila na nepríjemnú udalosť, ktorá sa jej prihodila. Vo videu, ktoré sa pred niekoľkými dňami rozšírilo na sociálnej sieti Weibo, žena s priezviskom Liu uviedla, že zaplatila 10 099 jenov (v prepočte 1293 eur) za iPhone 12 Pro Max, ktorý si 16. februára kúpila prostredníctvom online stránky spoločnosti Apple. Liu povedala, že balík od kuriéra nedostala priamo. "Kuriér uviedol, že zásielku vložil do skrinky na balík v mojej rezidenčnej komunite," vysvetľuje.

Prípad už začala vyšetrovať miestna polícia, podľa ktorej sa spočiatku javil ako krádež. Apple a kuriérska spoločnosť Express Mail Service (EMS), ktorá žene doručila balík, sa tiež v súčasnosti snažia zistiť, ako k podvodu došlo. Prípad vyvolal búrlivú diskusiu na čínskych sociálnych sieťach, pričom mnoho užívateľov špekuluje o možných previnilcoch v pozadí. "Myslím, že by to mohli byť zamestnanci kuriérskej spoločnosti, ktorí nahradili iPhone," myslí si jedna osoba s tým, že niečo podobné zažila len niekoľko dní pred týmto incidentom. Domov jej prišla prázdna škatuľa topánok bez tenisiek z limitovanej edície, ktoré si objednala na oficiálnej stránke spoločnosti Nike.

Suspect was found in the case that an online bought iPhone handset shipped in a parcel was changed to a box of yogurt. The suspect transported parcels between Hefei, E China’s Anhui and Shanghai and stole the phone and put the drink into it. https://t.co/TLcJRkrlLf