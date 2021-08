Maria našla pred dverami rozsypané fazule: Keď zistila, čo to znamená, rýchlo varovala susedov

LONDÝN - Žena z anglického North Tyneside sa v pondelok zobudila a našla neporiadok pred vchodovými dverami. Myslela si, že je to hlúpy žart, ale príbuzný, ktorý je bývalým policajtom, povedal, že je to oveľa horšie. Podľa jeho slov išlo o taktiku potenciálnych zlodejov, ktorí takto zisťujú, či sú majitelia doma.

Maria Celino-Strakerová z North Tyneside sa v pondelok ráno zobudila a na prahu dverí našla rozsypané červené fazule. Najprv si myslela, že sa práve stala obeťou hlúpeho žartu, ale po rozhovore s príbuzným, ktorý je bývalým policajným dôstojníkom, zistila, že o žiadny žart nejde. Teraz verí, že fazuľu použili potenciálni zlodeji, ktorí chceli zistiť, či je doma alebo nie.

„Toto je zrejme známy trik zlodejov. Ak to nie je vyčistené do niekoľkých dní, budú vedieť, že nie ste doma a vojdú dnu. Našťastie som doma a upratala som to, ktokoľvek to urobil, asi o jednej ráno. Dávajte pozor na domy svojich susedov, najmä na tie, ktorých majitelia sú na dovolenke,“ odkázala podľa portálu MailOnline Maria vo svojom facebookovom príspevku.

Jej status bol odvtedy zdieľaný viac ako 2700-krát. „Nie sú to len fazule. Používajú čokoľvek, čo by ste museli upratať, a čo nezmyje trocha dažďa,“ dodala. Maria ďalej uviedla, že odkedy sa dozvedela o tomto triku, pravidelne sledovala domy svojich starších susedov a dávala pozor na to, aby mala zamknuté všetky dvere. „Napísala som o tom, pretože som chcela varovať ľudí a prinútiť ich, aby sa jeden o druhého starali. Ak to pomôže jednej osobe, stálo to za to,“ dodala Maria.