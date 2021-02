Mladíkovi ponúkli, že sa môže dať zaočkovať: Došlo k absurdnej chybe, TOTO si lekár nevšimol?!

Veľká Británia pokračuje v podávaní vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Vláda postupne pridáva do zoznamu ďalšie skupiny obyvateľov, ktorých možno zaočkovať. Po zamestnancoch v prvej línii a senioroch prichádzajú na rad osoby s vyšším indexom telesnej hmotnosti, a to kvôli zvýšenému riziku vážnych chorôb. S možnosťou očkovania bol oslovený aj Liam Thorpe, ktorý pracuje ako novinár. "Toto by nemal nikto odmietať," napísal na Twitteri.

So I’m not getting a vaccine next week - was feeling weird about why I’d been selected ahead of others so rang GP to check. Turns out they had my height as 6.2cm rather than 6 ft 2, giving me a BMI of 28,000