S vírusmi bojujeme od nepamäti: Takúto skazu dokážu spôsobiť v tele

BRATISLAVA - Šíria sa vzduchom, pretrvávajú na povrchoch rôznych predmetov, prenášajú sa pri ľudskom kontakte. Téma vírusov je rozpracovaná dopodrobna, no počas roka 2020 sa o nej rozpráva viac ako kedykoľvek predtým. Ako vlastne vírusy fungujú, prečo sú pre ľudský organizmus tak nebezpečné a ako sa proti nim môžeme úspešne brániť?

Vírusy sa vo všeobecnosti šíria kvapôčkovou infekciou. To znamená, že do ľudského organizmu sa dostanú vdýchnutím a v tele začnú spôsobovať problémy. Dokážu sa množiť iba vnútri živých buniek, na ktorých parazitujú. V tele sa šíria krvou, lymfatickou tekutinou, alebo nervami. Poškodzujú tkanivo, ktoré napadnú a môžu poškodiť alebo zmeniť bunky DNA. Zdravé ľudské telo dokáže na prítomnosť vírusu zareagovať produkciou antivírusových proteínov, ktoré bránia množeniu infekcie. Imunita ľudí však nie je dostatočne odolná proti všetkým typom týchto neviditeľných nepriateľov.

Na svete totiž existuje približne 4000 vírusov, medzi najznámejšie patrí chrípka, žltačka, HIV či osýpky. Do popredia sa významným spôsobom dostal koronavírus SARS-CoV-2. Ak je organizmus vystavený menšej dávke tohto vírusu, infekcia prebieha len s príznakmi nádchy či úplne bezpríznakovo. Ak však do tela prenikne viac čiastočiek, prenikne vírus do dolných dýchacích ciest a vyvolá zápal priedušiek či zápal pľúc. V niektorých prípadoch je pneumónia ešte silnejšia a môže viesť až k úmrtiu pacienta.

Aby sme zabránili vzniku komplikácií a vypuknutiu ochorenia COVID-19, ktoré práve koronavírus SARS-CoV-2 spôsobuje, musíme ho zastaviť ešte pred preniknutím do dolných dýchacích ciest. Okrem dodržiavania hygienických opatrení sa môžeme účinne chrániť aj pomocou ústneho a nosového spreja VIROSTOP. Vedecká štúdia vedená uznávaným maďarským virológom a klinickým mikrobiológom Dr. Istvánom Jankovicsom odhalila, že vďaka účinným látkam dokážu tieto spreje ochrániť sliznicu človeka a zabrániť tak preniknutiu koronavírusu hlbšie do organizmu. Samotný roztok použitý v sprejoch je založený na prírodných zložkách, z ktorých najúčinnejšia je rastlina Cistus creticus (cist krétsky). „Rastlinné extrakty z cista krétskeho sa v tradičnej medicíne používajú už stáročia, a to bez vedľajších účinkov alebo alergických reakcií. Cist krétsky účinkuje priamo na choroboplodný zárodok,“ vraví Jankovics.

Samotný roztok okrem cista krétskeho obsahuje tiež výťažky zo šalvie lekárskej, echinacei purpurovej, aceroly a citrusových bioflavonoidov. Kombinácia týchto zložiek sa vyznačuje ešte väčšou mierou zvyšovania imunity a ochrany pred vírusmi a bakteriálnymi nákazami. Vďaka svojmu prírodnému zloženiu je sprej vhodný pre rôzne generácie.