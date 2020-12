Vedci odhalili ďalší príznak nákazy KORONAVÍRUSOM: Táto zvláštna bolesť môže byť prvým znamením

CAMBRIDGE - Ochorenie COVID-19 sa prejavuje mnohými symptómami vrátane horúčky, straty čuchu a chuti či vyrážky na nohách. Najnovšie k nim lekári zaradili aj problémy s očami. Tvrdí to nová štúdia zverejnená v časopise BMJ Open Ophthalmology.

Problémy so zrakom paria podľa najnovších zistení k príznakom nákazy koronavírusom. Uvádzajú to vedci z Anglia Ruskin University (ARU), ktorí do svojho výskumu zahrnuli 83 pacientov s COVID-19. Zistili, že 81 percent z nich boleli oči dva týždne predtým, ako u seba spozorovali ďalšie príznaky tohto ochorenia. Očné problémy v súvislosti s koronavírusom však nie sú úplnou novinkou, Americká akadémia oftalmológie (AAO) už v minulosti označila konjunktivitídu (ružové oko) ako príznak nákazy. Autori novej štúdie však trvajú na tom, aby bol tento výraz zmenený, pretože symptómy tzv. ružového oka sa pri COVID-19 nemusia prejavovať typickým spôsobom, aký ľudia očakávajú.

Zdroj: Getty Images

"Konjunktivitídu označili ako príznak koronavírusovej infekcie mnohí pacienti, ale s týmto pojmom je spájaných veľa očných symptómov, čo môže byť zavádzajúce," píše sa záverečnej správe. Výskumníci totiž u pacientov zaznamenali aj ďalšie očné problémy ako strach zo svetla známy ako fotofóbia (18 percent), boľavé oko (16 percent) a svrbenie očí (17 percent). Dôvodom, prečo poukazujú konkrétne na boľavé oči je fakt, že tento príznak mal najvyššie rozlíšenie medzi pacientmi s COVID-19. Päť percent z nich sa sťažovalo na boľavé oči predtým, než sa u nich vyskytli príznaky ochorenia a 16 percent malo tento problém aj počas choroby. "Je dôležité, aby boli očné problémy zahrnuté do oficiálneho zoznamu možných príznakov COVID-19. Zároveň sa domnievame, že boľavé oči by mali nahradiť výraz konjunktivitída, čo môže pomôcť pri odlíšení vírusovej infekcie od bakteriálnej. Táto štúdia nám pomáha lepšie pochopiť, ako môže COVID-19 infikovať spojivku a šíriť sa cez ňu do celého tela," uviedla vedúca autorka štúdie Shahina Pardhanová. Boľavé oči, svrbenie a fotofóbia však neboli jedinými očnými problémami, na ktoré sa sťažovali pacienti pred a počas ochorenia. Mnohí z nich uvádzali aj ďalšie komplikácie:

Vodnaté oči

Pacienti, ktorí mali tento príznak pred ochorením COVID : Sedem percent

Pacienti, ktorí ho mali počas COVID-19 : 12 percent

Zdroj: Getty Images

Hlienový výtok

Pacienti, ktorí zaznamenali tento symptóm pred COVID: dve percentá

Pacienti, ktorí ho zaznamenali počas COVID-19: Štyri percentá

Suché oči

Pacienti, ktorí mali tento problém pred COVID : Štyri percentá

Pacienti, ktorí ho mali počas COVID-19 : Päť percent

Zdroj: Getty Images

Pocit cudzieho telesa v oku

Pacienti, ktorí trpeli týmto problémom pred COVID-19 : Dve percentá

Pacienti, ktorí ho mali počas COVID-19: Päť percent