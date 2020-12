Príznaky COVID-19 majú štyri fázy: Experti odhalili, kedy sa nenakazíte od infikovaného človeka

Doterajšie zistenia vedcov naznačujú, že príznaky ochorenia COVID-19 majú štyri fázy a ich priebeh úzko súvisí aj s infekčnosťou nákazy.

Latentná fáza

Počiatočnou fázou celého procesu je latentné obdobie, kedy ľudia ešte nie sú nákazliví. Podľa profesora zdravotnej politky a manažmentu Brucea Leeho zo City University v New Yorku "toto obdobie nie je infekčné, pretože nový koronavírus sa ešte len začína udomácňovať v tele hostiteľa. Infekčným sa stáva až vo chvíli, keď prenikne do dýchacieho traktu, kde sa rozmnožuje. Dĺžka latentného obdobia môže trvať dva až desať dní," vysvetľuje v časopise Forbes.

Inkubačná doba

Latentné obdobie a inkubačná doba sa začínajú súčasne, akurát latentné obdobie je kratšie ako inkubačná doba, a to najmenej o 24 až 48 hodín. "Imunitný systém zvyčajne potrebuje jeden až dva dni na to, aby rozpoznal, že došlo k hromadnému uvoľňovaniu respiračných vírusov a vzápätí vyvolal reakciu, ktorá sa prejaví v podobe symptómov," uvádza Lee. V inkubačnej fáze sa vírus síce hromadí, ale nie natoľko, aby sa prejavil príznakmi. V tomto období sú však už ľudia nákazliví. Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) inkubačná doba môže trvať až štrnásť dní, výskumy ale naznačujú, že je to zvyčajne menej, a to jedenásť až dvanásť dní. Z marcovej štúdie publikovanej v časopise New England Journal of Medicine vyplynulo, že 95 percent pozorovaných pacientov malo inkubačnú dobu 12,5 dní a menej. Májový prieskum vydaný v Annals of Internal Medicine zas zistil, že u 97,5 percenta osôb sa objavili príznaky do 11,5 dňa po nakazení.

Zdroj: Getty Images

Nákazlivé obdobie

Trvá od konca latencie do fázy, kým ľudia neprejdú do štádia, kedy predstavujú pre ostatných nulové riziko prenosu. Vírus vylučujú a infikujú ďalších približne dva dni predtým, ako sa u nich prejavia príznaky. Ak ste nákazlivý jeden alebo dva dni pred objavením prvých symptómov, znamená to, že ste nákazlivý tri až štyri dni po tom, ako ste boli infikovaný. "Údaje z klinických a virologických štúdií, ktoré zhromažďovali biologické vzorky od pozitívnych pacientov, poskytujú dôkazy o tom, že k najväčšiemu vylučovaniu koronavírusu dochádza v horných dýchacích cestách (nos a hrdlo), a to na začiatku choroby. Predbežné údaje naznačujú, že ľudia môžu byť v čase nástupu symptómov nákazlivejší v porovnaní s neskoršími prejavmi ochorenia," uvádza Svetová zdravotnícka organizácia.

Zdroj: Getty Images

Symptomatické obdobie

Ide o obdobie od konca inkubačnej doby, kedy sa u vás prvýkrát objavia viditeľné príznaky, ktoré sú výsledkom toho, že váš imunitný systém reaguje a mobilizuje sa proti vírusu. "Väčšina ľudí s koronavírusom, ktorí majú príznaky, už nie je nákazlivá do desiatich dní po odznení príznakov. Ľudia, ktorí majú pozitívny test na koronavírus, ale nevyvinú sa u nich príznaky v priebehu nasledujúcich desiatich dní po testovaní, už pravdepodobne nie sú nákazliví," upozorňujú odborníci na portáli Harvard Health Publishing. Opäť však existujú zdokumentované výnimky, odporúča sa preto štrnásťdňová izolácia.