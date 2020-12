KORONAVÍRUS Svet bude mať iné Vianoce: Johnson ľudí vyzval na menšie i kratšie oslavy

LONDÝN - V Spojenom kráľovstve budú počas vianočných sviatkov - od 23. do 27. decembra - platiť voľnejšie epidemiologické reštrikcie. Škótsko, Wales i britský premiér Boris Johnson však v stredu sprísnili súvisiace odporúčania pre obyvateľstvo, informuje spravodajská stanica BBC.

Ľudí vo Walese miestna samospráva vyzvala, aby obmedzili svoje vianočné "bubliny" značiace okruh najbližších, s ktorými sa chcú stretávať. Zísť sa podľa odporúčaní majú nanajvýš členovia dvoch domácností, a nie troch, ako to povoľujú schválené voľnejšie sviatočné reštrikcie. V Škótsku dokonca ľudí miestne úrady vyzvali, aby sa s blízkymi stretli len v jednom zo zmienených piatich dní.

Premiér Johnson Britom odkázal, že kratšie a "menšie Vianoce budú bezpečnejšími Vianocami". "Keď hovoríme, že sa počas tých piatich dní môžu stretnúť tri domácnosti, chcem pri tom zdôrazniť, že ide o maximá a nie ciele, o ktoré sa treba snažiť, pričom vždy bude najbezpečnejšie (čo najviac) minimalizovať počet ľudí, s ktorými sa stretnete," povedal premiér na tlačovej konferencii na Downing Street.

"Ak to znamená, že budete na návšteve u iných, žiadame vás, aby ste už päť dní predtým, a teda už v piatok, zredukovali na čo najnižší možný počet ľudí, s ktorými budete v (osobnom) kontakte," dodal Johnson. Obyvateľom Británie tiež odporučili, aby sa vyhli cestovaniu z oblastí z vysokou mierou infekčnosti do oblastí s nižším výskytom prípadov a ak je to možné, na návštevách mimo svojho domova nezostávali cez noc.

Johnson vyzval Britov na ostražitosť

Johnson vyzval Britov aj na ostražitosť pri návštevách starších príbuzných. Zdôraznil, že vláda chce zaočkovať starších občanov v prvých mesiacoch nasledovného roka. Ľudia by preto podľa neho mali zvážiť, či návštevy takýchto príbuzných neodložia až na čas, keď už budú zaočkovaní. Britov premiér tiež vyzval, aby sa vyhli tradičným výpredajom na Druhý sviatok vianočný a neskôr tiež veľkým zhromaždeniam pri príležitosti silvestrovských a novoročných osláv.

Hlavný predstaviteľa anglického zdravotníctva i zdravotnícky poradca britskej vlády Chris Whitty vyzval ľudí na malé, krátke a lokálne oslavy vianočných sviatkov. "Akékoľvek obdobie, počas ktorého sa stretávajú skupiny ľudí, ktoré by sa inak nestretli, vedie k nárastu rizík a zvýšenému počtu hospitalizácií a úmrtí," uviedol v tejto súvislosti.