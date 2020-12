Aký je pôvod KORONAVÍRUSU? Svet hľadá odpoveď, WHO vyšle do Číny expertov

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia v stredu oznámila, že v januári vycestuje 2021 do Číny medzinárodný tím expertov, aby pomohol pri vyšetrovaní možného pôvodu ochorenia COVID-19 u zvierat. Informovala o tom agentúra AFP.

"Môžem potvrdiť, že sa tak stane v januári," uviedol pre AFP hovorca WHO Hedinn Halldorsson. V tíme týchto odborníkov majú byť epidemiológovia a veterinárni špecialisti. Vedci pod vedením WHO by sa radi vrátili na trhovisko v čínskom meste Wu-chan, kde vlani v decembri zaznamenali prvé prípady koronavírusu SARS-CoV-2, napísala tento mesiac agentúra Reuters.

Peter Ben Embarek, špecialista WHO na choroby zvierat, v novembri uviedol, že vedci nemajú veľa poznatkov z obdobia pred decembrom 2019. "Nevieme, ako sa vírus rozšíril z najpravdepodobnejšieho prírodného prostredia v populácii netopierov na človeka," povedal. Čínski vedci podľa Reuters vykonávali epidemiologické štúdie v súvislosti s prvými prípadmi a podmienkami na tržnici vo Wu-chane. Medzinárodní experti majú vykonať druhú fázu výskumu.

Nový koronavírus sa postupne z Číny rozšíril do celého sveta. Nakazilo sa ním viac ako 73 miliónov ľudí a viac ako 1,6 milióna zomrelo v spojitosti s ochorením COVID-19 - chorobou, ktorú tento vírus spôsobuje.