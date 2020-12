KORONAVÍRUS Experti radia: Ak žijete v domácnosti s osobou staršou ako 60 rokov, mali by ste robiť TOTO

Na možnosť šírenia koronavírusu by ste nemali zabúdať ani v domácom prostredí. Je potrebné tomu prispôsobiť aj dodržiavanie striktných hygienických opatrení. Obzvlášť opatrní by ste mali byť najmä v prípade, ak v jednej domácnosti žijete s ľuďmi staršími ako 60 rokov alebo s osobami s oslabenou imunitou. "Ak žijete vo viacgeneračných domácnostiach a vo vašej oblasti prepuklo ohnisko nákazy, mali by ste zvážiť nosenie rúška aj doma," odporúča lekárka Deborah Birxová, členka pracovnej skupiny pre koronavírus, ktorú zriadil Biely dom. Z výsledkov štúdie realizovanej Centrom pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) totiž vyplýva, že ak je v domácnosti infikovaná jedna osoba, existuje 53-percentný predpoklad, že sa nakazia aj ostatní jej členovia, čo je obzvlášť nebezpečné najmä pre staršie osoby.

Zdroj: Getty Images

Nosenie rúšok doma podporuje aj expert na infekčné choroby William Schaffner. Podľa neho ide "o záležitosť, ktorou poskytujete ochranu ľuďom v pokročilom veku a domácim pacientom so závažným zdravotným stavom, pretože práve doma majú ľudia bezprostrednejší kontakt". Na potrebu dodržiavania zvýšenej opatrnosti v domácom prostredí upozorňujú autori viacerých výskumov, ktorí apelujú najmä na nosenie rúšok, zvýšenú dezinfekciu a bezpečnú vzdialenosť. A aké konkrétne výsledky priniesli niektoré štúdie?

Nosenie rúšok v domácnosti môže znížiť riziko nákazy o takmer 80 percent

Štúdia publikovaná v časopise British Medical Journal (BMJ) Global Health analyzovala prípady 460 členov zo 120 rodín z Pekingu s cieľom posúdiť možnosti zastavenia infekcie v domácom prostredí. Jej autori zistili, že nosenie rúška doma znížilo prenos koronavírusu medzi členmi rodiny o 79 percent.

Zdroj: Getty Images

Rúško je potrebné nosiť už pred prejavením symptómov ochorenia COVID-19

Ak budete nosenie rúška odkladať dovtedy, kým sa u niekoho v domácnosti objavia prvé príznaky ochorenia COVID-19, tak už môže byť neskoro. Vedci z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) uvádzajú, že najvyššie riziko prenosu nového koronavírusu je od 24 do 48 hodín pred objavením prvých symptómov.

Nezabúdajte na dezinfekciu domácností

V štúdii BMJ sa tiež uvádza, že každodenná dezinfekcia povrchov v domácnosti prípravkami na báze etanolu alebo chlóru znižuje šírenie nákazy o 77 percent.

Zdroj: Getty Images

Pomôcť môže aj dodržiavanie sociálneho odstupu v domácom prostredí

Vedci tohto výskumu uviedli aj to, že rodiny, ktoré mali pravidelný a blízky denný kontakt vrátane spoločného stravovania alebo sledovania televízie, mali 18-násobne vyššiu pravdepodobnosť šírenia ochorenia COVID-19 v domácnosti. Z tohto dôvodu odborníci odporúčajú zmeniť zaužívané každodenné návyky najmä vo viacgeneračných domácnostiach.