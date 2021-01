Zdravotník (45) bol pozitívne testovaný na KORONAVÍRUS: Týždeň po prvom očkovaní!

Pfizer "preskúma všetky dostupné informácie o tomto prípade a všetky správy o akejkoľvek potvrdenej diagnóze po očkovaní," uviedol výrobca vakcíny vo vyhlásení. Doplnil, že podľa tretej fázy klinickej štúdie, ktorá sa zaoberala účinnosťou a bezpečnostné očkovacie látky, poskytuje vakcína Pfizeru čiastočnú ochranu pred covidom-19 približne do desiatich dní od podania prvej dávky. Imunita sa potom výrazne znásobí po podaní druhej injekcie s vakcínou, práve preto sa očkovanie podáva v dvoch dávkach. "Jednotlivci mohli ochorieť pred alebo tesne po vakcinácii," stojí ďalej vo vyhlásení.

Štyridsaťpäťročný Matthew W., ktorý pracuje ako ošetrovateľ v dvoch kalifornských nemocniciach, na Facebooku 18. decembra uviedol, že sa nechal zaočkovať vakcínou od Pfizeru. Lokálnej stanici ABC 10 News povedal, že ho tesne po očkovaní začala bolieť ruka, ale žiadne vedľajšie účinky nepociťoval. Ochorel o šesť dní neskôr, na Štedrý večer po tom, čo odslúžil smenu na covid oddelení. Dostal zimnicu a následne sa dostavila aj bolesť svalov. Nechal sa testovať pri nemocnici z auta, pričom deň po Vianociach sa potvrdilo, že má koronavírus.

Infektológ Christian Ramers, ktorý pôsobí na klinike v San Diegu, miestnej stanici ABC News povedal, že sa takáto situácia dala očakávať. "Nie je to vôbec neočakávané. Ak sa prepracujete číslami, je to presne to, čo by sme očakávali, ak by bol niekto vystavený vírusu," vysvetlil Ramers, ktorý je členom klinického poradného panelu pre vakcináciu. "Z klinických štúdií vakcíny vieme, že si ochranu začnete budovať po zhruba desiatich až 14 dňoch," pokračoval. "Domnievame sa, že prvá dávka poskytne zhruba 50-percentnú ochranu a potrebujete druhú dávku, aby ste dosiahli až 95 percent," dodal. Doplnil, že vie o niekoľkých ďalších zdravotných odborníkoch, ktorí sa nakazili v čase, keď dostali prvú dávku. Podľa neho to len dokazuje, že výsledky nie sú okamžité.

Zdroj: SITA/AP/Frank Augstein

Matthew W. sa podľa Ramersa mohol nakaziť ešte pred podaním prvej dávky, pretože inkubačná doba môže trvať aj dva týždne. Zdôraznil, že prípad je pripomienkou toho, prečo je dôležité nosiť rúška, umývať si ruky a dodržiavať ďalšie protikoronavirová opatrenia aj po podaní vakcíny. Poznamenal, že imunizácia obyvateľstva potrvá a pandémie nezmizne okamžite. Matthew W. uviedol, že mu je lepšie, ale naďalej pociťuje únavu.