FOTO Námorník si prešiel peklom: Dva dni sa držal kúska potopenej lode, záchrana v poslednej chvíli

TALLAHASSEE - Šesťdesiatdvaročný námorník strávil na potopenej lodi vo floridských vodách takmer dva dni. Zachrániť sa ho podarilo necelých 140 kilometrov do pobrežia, ku ktorému by nemal ani najmenšiu šancu doplávať.

V oznámení pobrežnej hliadky sa píše, že Američan Stuart Bee sa dostal do problémov po tom, ako sa na jeho plavidle vyskytla mechanická porucha. "Bol prebudený v nedeľu okolo polnoci. Vtedy sa do jeho prednej kabíny dostala voda a vyniesla ho predným prielezom von z lode." Bee na poslednom vyčnievajúcom kúsku potopeného plavidla strávil 43 hodín. Museli pri ňom stáť asi všetci svätí, lebo sa mu podarilo upútať pozornosť posádky motorového plavidla Angeles. Z diaľky na ňu mával vyzlečeným tričkom.

Zdroj: SITA/AP/U.S. Coast Guard

„Stuart Bee bol zachránený 225-metrovým motorovým plavidlom Angeles. Posádka spozorovala muža, ktorý sa držal potopenej lode. Vzala ho na palubu,“ uviedla na sociálnej sieti americká pobrežná hliadka.

Že niečo nie je v poriadku, vytušila aj námorníkova rodina. Od popoludnia minulý piatok sa jej totiž neozýval. Lacruiser Relativo, člen posádky Angeles, sa so Stuartom odfotil a povedal, že mu dal svoje "šťastné tričko". "Mohol som mu darovať nové, no toto je môj favorit číslo jeden. Dúfam, že sa v ňom bude cítiť rovnako pohodlne ako ja počas únavných pracovných pohovorov. Aj ja som bol ako on šťastný, že som dostal prácu. Mal však ešte také šťastie, že nás kurz zaviedol do tejto oblasti," uviedol Relativo. Zachránený Bee mal podľa neho slzy v očiach.