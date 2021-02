VIDEO Slávna jachta v plameňoch: Vlastnili ju miliardári, hostila futbalové hviezdy aj politikov

KUALA LUMPUR - Vo štvrtok v ranných hodinách došlo neďaleko malajzijského ostrova Pulau Singa Kechilk k požiaru 75 metrov dlhej jachty Phocea. Na prvý pohľad to neznie ako správa dňa, no táto loď má za sebou veľmi zaujímavú minulosť. Bohužiaľ, oheň ju zničil natoľko, že je otázne, či ju ešte opravia a bude sa opäť plaviť po vlnách oceánov.

Hasiči bojovali s plameňmi celé hodiny, no Malajzijskej agentúre pre námornú kontrolu sa podarilo zachrániť aspoň sedem členov posádky a na mieste nebol zaznamenaný žiadny únik ropy. Požiar bol nahlásený vo štvrtok o 8.18 h. miestneho času.

Zdroj: YouTube/Harian Metro

Loď bola do roku 2004 najväčšou jachtou na svete. V súčasnosti jej patrí, čo do dĺžky, deviata priečka. Loď so štyrmi sťažňami bola podľa portálu France24 vyrobená v roku 1976 pre renomovaného francúzskeho námorníka Alaina Colasa, ktorý ju pomenoval Club Méditerranée. Po súťaži v závode OSTAR cez Atlantik, kde nevyhrala, ju prestavali na výletnú loď a dodali jej punc luxusu. Prešla dokopy štyrmi názvami Phocea, Enigma, Club Méditerranée a La Vie Claire.

Zdroj: YouTube/Harian Metro

V 80. a 90. rokoch minulého storočia ju vlastnila spoločnosť Tapie. Francúzsky podnikateľ a politik Bernard Tapie bol v tom čase známy aj tým, že sa stal majiteľom futbalového klubu Olympique de Marseile, ktorý vtedy 4-krát po sebe vyhral francúzsku ligu a v roku 1993 aj Ligu majstrov. Vlastnil aj cyklistický tím La Vie Claire, s ktorým dvakrát vyhral Tour de France. Neskôr však čelil rôznym právnym sporom a zbankrotoval. Počas rokov slávy a bohatstva sa však na jeho jachte vystriedala plejáda slávnych politikov aj futbalistov.

Portál lodninoviny.cz uvádza, že v roku 1997 bola loď predaná saudskému miliardárovi Moune Ayoubovi, ktorý ju nechal v roku 1999 zmodernizovať. Najal si tých najlepších architektov a vyplatilo sa, získal cenu ShowBoat za najlepšie znovuvybavenie lode. Ďalšia obnova sa konala v roku 2000 a 2006. V roku 2010 opäť zmenila majiteľa. Xavier Niel a bratia Rosenblumovci ju kúpili za 10 miliónov eur.

Jachta pojme 12 hostí a 23 členov posádky. Čo sa teraz stane s kedysi najväčšou jachtou sveta, je otázne. Požiar ju počas jej kotvenia v malajzijskom súostroví Langkawi čiastočne zničil.