Experti prezradili, aké riziko nákazy hrozí pri lyžovačke: Tohto by sa lyžiari mali vyvarovať

ŽENEVA - Pri lyžovaní sa koronavírus pravdepodobne príliš nešíri. V pondelok to uviedol krízový expert Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Michael Ryan. Obavy však vyvoláva presun ľudí do lyžiarskych stredísk a späť v prostriedkoch hromadnej dopravy a zhlukovanie rekreantov.

Niekoľko európskych štátov vrátane Talianska, Nemecka, Francúzska a čiastočne i Rakúska obmedzuje lyžiarsku sezónu v obave pred pandémiou. Švajčiarsko už teraz ľuďom lyžovanie umožňuje len za prísnych protiepidemických opatrení. "Myslím si, že sa ľudia nenakazia tým, že sa rútia na lyžiach po svahoch," vyhlásil Ryan na brífingu WHO, ktoré už skôr uviedlo, že koronavírus sa omnoho obtiažnejšie šíri vo vonkajšom prostredí na čerstvom vzduchu.

Skutočné problémy sa podľa odborníka vyskytnú na letiskách, v turistických autobusoch, ktoré privážajú ľudí do lyžiarskych areálov a späť, na vlekoch a miestach, kde sa ľudia schádzajú. "Mali by sme všetkým štátom odporučiť, aby popremýšľali nad svojimi lyžiarskymi sezónami a ďalšími príležitosťami hromadného zhlukovania," doplnil Ryan. Obzvlášť riskantné podľa neho môže byť spolčovanie rekreantov po lyžovaní vo vnútorných priestoroch. Expert WHO zdôraznil, že než aby vlády prostredníctvom opatrení cielili na konkrétne druhy športov, mali by radšej uvažovať nad tým, ako najlepšie obmedziť kontakt medzi ľuďmi. Problémom je totiž akákoľvek aktivita, ktorej sa účastní veľké množstvo ľudí presúvajúcich sa do koncentrovaného priestoru, využívajúcich pri tom verejnú dopravu.

Začiatkom tohto roka sa niektoré lyžiarske areály vo Francúzsku, Taliansku a Rakúsku stali ohniskami nákazy, odkiaľ sa COVID-19 šíril kontinentom. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvítal správy o tom, že celosvetový počet nových prípadov koronavírusu minulý týždeň od septembra klesol a poukázal na účinnosť ostatných karanténnych opatrení v Európe. Podľa neho by ale pokles mal byť interpretovaný s najvyššou opatrnosťou. Tedros nabáda ľudí, aby si pri nadchádzajúcej prázdninovej sezóne dvakrát rozmysleli, ako budú oslavovať. "Byť s rodinou a priateľmi nestojí za vystavenie všetkých i vás samých riziku. My všetci by sme mali zvážiť, s čím životom možno hazardujeme v dôsledku svojich rozhodnutí," povedal.

Medzi krajinami, ktoré sa k zimným radovánkam stavajú rezervovane, patrí Nemecko. Kancelárka Merkelová varovala, že Nemecko by mohlo čeliť tretej vlne pandémie, pokiaľ budú občania v nasledujúcich týždňoch neopatrní. Počty nových infikovaných sa v krajine stabilizovali po zavedení reštrikcií zo začiatku tohto mesiaca na pomerne vysokej úrovni. Merkelová ale upozornila, že počas zimy musia byť ľudia veľmi opatrní.