Dievčina po rokoch prehovorila o svojej traumatizujúcej skúsenosti: FOTO Bežná vec ju takmer zabila

Kalifornčanka Becca Bedfordová, ktorá má dnes 21 rokov, opísala, ako prekonala chorobu, ktorá spôsobuje prenikanie baktérií do krvi. Ide o syndróm toxického šoku, ktorý sa u žien vyskytuje napríklad po zavedení tampónu. Rovnaká situácia nastala aj u mladej ženy, keď mala iba 16 rokov.

„Bolel ma žalúdok a mala som nevoľnosti. Nebol to žiadny veľký problém, tak som išla do školy,“ povedala Becca. Po príchode do školy sa jej zdravotný stav zhoršil. Začala zvracať, preto požiadala o dovolenie odísť domov. Údajne ju prišla vyzdvihnúť teta.

V priebehu nasledujúcich hodín sa jej stav rapídne zhoršoval. „Išlo to so mnou z kopca veľmi rýchlo. Triasla som sa, bola mi zima, potrebovala som mať na seba tri deky, aby som bola v teple,“ vysvetlila Becca. Spočiatku si myslela, že trpí obyčajnou chrípkou.

Zdroj: Instagram/livelikebeck

„V sobotu ráno ma začalo bolieť celé telo. Na toaletu som sa musela doplaziť. Nemohla som ani otáčať bokmi, pretože ma veľmi bolelo telo,“ spomína. Jej rodina chcela, aby išla do nemocnice, no Becca sa obávala ihiel. Počas víkendu ale nedošlo ku zmene k lepšiemu, preto nemala na výber. V tom čase už nedokázala ani kráčať.

Skončila na oddelení urgentnej starostlivosti, ale hneď tam jej lekári povedali, že je príliš chorá a musí byť na pohotovosti. „Nedokázala som sedieť ani na stoličke. Aj ležanie v posteli bolo hrozné,“ priblížila Becca. Pri prevoze sanitkou však došlo k niečomu oveľa horšiemu – zdravotníci jej nedokázala nahmatať pulz.

Po príchode do detskej nemocnice v Oaklande v Kalifornii ju preto okamžite napojili na prístroje. Spýtali sa jej množstvo otázok, napríklad či má menštruáciu. Vtedy lekári prišli na príčinu jej zhoršeného zdravotného stavu – syndróm toxického šoku. Pred očami všetkých prítomných jej vytiahli tampón z pošvy. „Bolo to trápne. Bolo tam veľa ľudí,“ otvorene priznala Becca.

Nasledujúci týždeň si údajne takmer vôbec nepamätá, nakoľko upadla do septického šoku. „Moja pečeň a obličky boli veľmi zasiahnuté a krvný tlak bol skutočne nízky,“ povedala.

Dnes je, našťastie, všetko inak a jej zdravotný stav sa podstatne zlepšil. Rozhodla sa preto hovoriť o nebezpečenstve nosenia tampónov, ktoré si uvedomuje len veľmi málo žien. Dodala tiež, že niektorí ľudia ju upodozrievali, že si tampón nemenila dostatočne často. Becca ale argumentuje, že tampón nemala zavedený dlhšie ako hodinu.