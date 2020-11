Mamička stuhla od hrôzy: Z detského monitora počula niečí hlas, noc predtým ju vydesila ďalšia podivnosť

Kiara z austrálskeho Melbourne uviedla, že ju koncom októbra zobudil hlas, ktorý počula z detského monitoru. Používala ho na kontrolu svojho 6-mesačného syna Zicka, ktorého krátko pred incidentom uložila do detskej postieľky.

„Môj partner Daniel a ja sme spali, všade bola tma a ticho,“ povedala trojnásobná mamička. Zrazu ale počula hlboký mužský hlas, ktorý nepatril žiadnej známej osobe. „Počula som, ako hovorí: ‚Mmm... je roztomilý‘,“ spomenula Kiara, ktorá mala obrovský strach. Okamžite preto zobudila svojho partnera.

Ten skontroloval všetky izby v dome, no Kiara bola presvedčená o tom, že hlas sa ozval z detského monitoru uloženého v Zickovej izbe. Pár sa preto rozhodol monitor ďalej nepoužívať a Kiara radšej odinštalovala aplikáciu z telefónu.

Zdroj: FB/Reprofoto/The Sun

„Nechcela som premýšľať o všetkých tých nechutných veciach, na ktoré niekto myslel, keď sa pozeral na moje dieťa,“ vysvetlila. Podľa jej slov pred zakúpením monitoru od spoločnosti Mirabella z Kmartu strávila dlhú dobu hľadaním vhodného modelu.

Monitor bol napojený na wi-fi sieť, no Daniel spolu s Kiarou ešte pred jeho napojením podnikli kroky na zabezpečenie tejto siete. „Počula som, že sa tieto veci dejú, ale iba vo filmoch. Myslela som si, že sa mi to nikdy nestane, preto ma to tak šokovalo,“ dodala mamička.

Po incidente si spomenula, že noc predtým počula z monitoru zvláštne vŕzgavé zvuky. Povedala, že v tom čase si myslela, že sa kamera jednoducho trasie, pretože nebola bezpečne pripevnená na Zickovej postieľke. Pokúsila sa ho dokonca pripevniť k stene, ale čudné zvuky neprestali.

Vzala preto monitor späť do Kmartu a vysvetlila, čo sa stalo. Od tej doby údajne nič podobné nepočula. Spoločnosť vyrábajúca tento typ monitoru Mirabella vo vyhlásení uviedla, že monitory sú vyrábané podľa „medzinárodných štandardov pre globálny trh“.

Mamička napokon dodala, že v budúcnosti možno popremýšľa nad zvukovým monitorom, určite už ale nemá záujem o kamerový monitor.