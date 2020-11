Neónová tekutina v preliačine cesty vydesila ľudí: FOTO Záhada má logické vysvetlenie

Zábery neónovo zelenej tekutiny uviaznutej v preliačine vozovky na Hastings Avenue v Toronte, ktoré na twitteri zdieľal Richard Southern zo 680News, vyvolali u užívateľov plodnú diskusiu. Mnohí ich prirovnali k príchodu Hulka alebo Ninja korytnačiek.

Podľa slov autora príspevku síce pôsobia fotografie desivým dojmom, ale zachytávajú iba bežný pracovný postup, ktorým zamestnanci spoločnosti Toronto Water sledujú prietok vody a jej trasu do kanalizácie. Týmto spôsobom zisťujú mieru poškodenia povrchu vozovky, ktoré by mohlo narušiť kanalizáciu.

There is a huge sinkhole with a glowing green liquid on Hastings Ave off of Gerrard. While it would be on brand for 2020 to have the Ninja Turtles appear in Toronto, the city tells me it’s a non-toxic dye added to see if the sinkhole is connected to a sewer. (@citygiancarlo) pic.twitter.com/uTAMU7UJhQ