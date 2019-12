FOTO Matka (34) nechala deti sledovať TV: Potom si pozrela desivý záznam z kamery a skoro odpadla

Všetko sa začalo raz večer, keď sa tridsaťštyriročná Leila Livingstonová potrebovala pripraviť na večierok, na ktorý chcela vyraziť so svojím manželom. "Je ťažké urobiť niečo také pri dvoch batoľatách a jediné, čo u nás zaberá, je rozprávka Leví kráľ," začína svoje rozprávanie. Najmenšie deti preto usadila na pohovku, zapla im obľúbený príbeh a vybehla na poschodie dať sa do poriadku. Svoje ratolesti pritom sledovala cez monitor. Kedykoľvek sa naň pozrela, deti vždy sedeli na tom istom mieste a nehybne sledovali televízor.

Zdroj: Facebook/Leila Livingston ​

Vtom jej vyrazilo dych. V obývačke totiž sedela cudzia žena a sledovala deti. Zdesená Leila utekala do izby, ale nenašla v nej nič zvláštne. Deti pokojne sledovali televízor a sedeli tak, ako ich tam nechala. Zmätená žena si prehrala záznam a chcela ho ukázať svojej mame. Vtedy si uvedomila, že došlo k preskočeniu živého prenosu na nahraný záznam a v obývačke vlastne sedela ona sama.

Tu sa však príbeh nekončí. Až neskôr si totiž blondína Livingstonová uvedomila, že na zázname má čierne vlasy a v deň nahrávky mala na sebe iné oblečenie. "Mala som čierne tričko a úplne iné vlasy. Vôbec som tomu nerozumela," hovorí.

Po zverejnení podivného príbehu s ešte podivnejším koncom však prišlo čosi nečakané. Veľa užívateľov si totiž všimlo, že ženu sediacu na pohovke objíma nejaký chlapec. "Keď mi to napísali, hneď som si spomenula na chlapčeka, o ktorého som prišla pred deviatimi rokmi. Možno je tu celý čas s nami a my sme o tom doteraz nevedeli," dodáva Leila. Jeho prítomnosť podľa nej môže súvisieť so zvláštnymi vecami, ktoré sa občas dejú v dome. Niekedy sa otvárajú dvere na šatníku a vypína sa zásobník vody v chladničke.