Poloha mysteriózneho objavu mala ostať utajená: VIDEO Zvedaví ľudia však vypiekli s úradmi

UTAH - Členovia lesnej stráže narazili v púšti v Utahu pri počítaní oviec na zaujímavý objav. A hoci sa so zábermi neobvyklého predmetu podelili s verejnosťou, v snahe zabrániť jeho obliehaniu turistami, nezverejnili presné súradnice, kde sa nachádza. Užívatelia sociálnej siete si však jeho polohu vyhľadali veľmi rýchlo cez aplikáciu Google Earth.

Obrovský monolit vytŕčajúci v odľahlej časti púšte v Utahu obklopenej vysokými skalami upútal pozornosť zamestnancov lesnej správy, ktorí prelietavali nad oblasťou, aby spočítali ovce hruborohé. „Spozoroval ho jeden z členov posádky a trval na tom, aby sme sa tam vrátili,“ spomína si pilot Bret Hutchings na udalosť z 18. novembra. „Bol to podivný kovový monolit vyčnievajúci z červenej kamenistej pôdy, vysoký asi 3,5 metra. Netuším, prečo tam bol a načo slúžil. Možno ho tam zanechala NASA.“

Obrázky zvláštneho objavu sa čoskoro objavili na stránke DPS, neboli však pri nich uvedené presné súradnice s jeho polohou. „Nachádza sa vo veľmi odľahlej oblasti a ak by túto lokalitu chceli navštíviť nejakí ľudia, bolo by to pre nich veľmi nebezpečné,“ uviedli autori článku.

Varovanie však malo úplne opačný efekt a na Reddite bolo po niekoľkých hodinách založené fórum podporujúce hľadanie monolitu. Necelý deň po jeho otvorení sa záhadný predmet podarilo lokalizovať viacerým užívateľom prostredníctvom Google Earth a podľa snímok je najbližšie k jeho lokalizácii užívateľ Tim Slane, ktorý ho spozoroval v blízkosti malého kaňonu Redstone. Táto poloha sa totiž veľmi zhoduje s fotografiami, ktoré zverejnila posádka vrtuľníka. Satelitné snímky znázorňujú sotva viditeľný objekt umiestnený uprostred, ktorý vrhá na zem ostrý, vysoký a úzky tieň. Iní užívatelia sa pokúšali zistiť aj to, ako dlho tam záhadný predmet stojí a vypátrali, že "na snímkach z augusta 2015 chýba a v októbri 2016 už stojí na svojom mieste".

Miestny úrad pozemkového hospodárstva vydal stanovisko, v ktorom uvádza, že nebude komentovať, či v danej veci prebieha nejaké vyšetrovanie. Apeluje však na verejnosť a pripomína potenciálnym návštevníkom oblasti, že "použitie a obsadenie verejných pozemkov alebo ich zdrojov bez požadovaného povolenia je nezákonné, bez ohľadu na to, z ktorej planéty pochádzate".