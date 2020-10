Bezprecedentné šírenie KORONAVÍRUSU na univerzite: 700 infikovaných študentov, toto sa ešte nikde nestalo!

Vedenie univerzity v Oneonte pred viac ako týždňom oznámilo rezignáciu jej riaditeľky Barbary Jean Morrisovej. Stalo sa tak po tom, čo sa na škole začala bezprecedentne šíriť nákaza koronavírusom. V septembri tam bolo pozitívne testovaných až 700 študentov, v dôsledku čoho bola zrušená všetka prezenčná výučba. Predstavitelia štátu New York následne poslali na univerzitu kontrolný tím v snahe zabezpečiť, aby sa vírus nerozšíril do celého mesta.

Univerzitný kampus v meste Oneonta Zdroj: Facebook/SUNY Oneonta

Večierky na dennom poriadku

Na sociálnych sieťach kolujú fotky a videá študentov, ktorí nerešpektovali protipandemické opatrenia a aj napriek zákazu organizovali na internáte párty. Po príchode kontroly preto vtrhli uprostred noci do ich izieb pracovníci v ochranných oblekoch a vyviedli ich von. Rezignáciu riaditeľky Morrisovej preto v tomto kontexte možno chápať tak, že priznala, že univerzita nezvládla situáciu a nemala šírenie vírusu ani v najmenšom pod kontrolou. "Myslím, že všetkým je jasné, že zmena bola potrebná. Došlo tu k strate dôvery medzi univerzitou a mestom a aby sme túto dôveru obnovili, museli byť vykonané určité zmeny," povedal starosta Oneonta Gary Herzig v rozhovore pre denník The New York Times.

Začalo sa to nenápadne

Nákaza koronavírusom sa spočiatku na univerzite šírila nenápadne; 25. augusta boli zaznamenané len dva pozitívne prípady. Krátko nato to ale nabralo veľmi rýchly spád. Pracovníci to najprv pripisovali večierkom, ktoré sa konali neďaleko kampusu, čo viedlo k podmienečnému vylúčeniu piatich študentov. Toto však vôbec nepomohlo a večeriky sa organizovali aj naďalej a dokonca priamo na internáte. 30. augusta sa vedelo už o 105 študentoch s pozitívnym testom a do dnešného dňa je to už viac ako sedem stoviek. Celú univerzitu navštevuje približne 6000 študentov, čo znamená, že infikovaných je už viac ako desatina z nich.