Ako to vyzerá na Slovensku, keď platí zákaz vychádzania: VIDEO z bratislavskej Koliby hovorí za všetko

BRATISLAVA - Od soboty až do nedele 1. novembra platí na celom Slovensku zákaz vychádzania, podľa ktorého majú obyvatelia opúšťať svoje domovy len v nevyhnutných prípadoch. Pozreli sme sa na to, či Slováci rešpektujú toto nariadenie a ako trávia v týchto dňoch voľný čas.

Kvôli pandémii nového koronavírusu sa, bohužiaľ, zopakovala situácia z prvej vlny, keď bol od soboty opäť vyhlásený zákaz vychádzania. Platia však viaceré výnimky, okrem iného pobyt v prírode v okrese bydliska. A práve to využili mnohí Slováci na to, aby sa zrelaxovali a prevetrali na čerstvom vzduchu. No aj to má určite svoje hranice. Na bratislavskej Kolibe, obľúbenom rekreačnom mieste mnohých domácich, to totiž vyzeralo, akokeby sa žiadna pandémia nekonala.

Na Peknej ceste a smerom na Kamzík parkovali desiatky áut výletníkov, ktorí sa sem prišli odreagovať, v mnohých prípadoch s celými rodinami či partie kamarátov.

Ľudia sa zhromažďovali v okolí bufetov, pili pivo a jedli langoše. Jednoducho, jesenná pohodička vo veľkom.

A takto to vyzeralo vo zvyšku Bratislavy a v iných mestách Slovenska

BRATISLAVA, CENTRUM/PETRŽALKA

Vyľudnené Staré Mesto, Most SNP aj cesty

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

KOŠICE

Ľudia vyrazili na prechádzku do prírody

Zdroj: TASR/František Iván

BARDEJOV

Mnohí si vybehli nakúpiť

Zdroj: TASR/František Iván

BARDEJOV

Prázdne Radničné námestie

Zdroj: TASR/František Iván

BRATISLAVA, PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Ulice boli takmer prázdne

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák