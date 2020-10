KORONAVÍRUS OSN zrušila všetky rokovania vo svojom newyorskom sídle: Infikovali sa diplomati

Budova OSN

Zdroj: pixabay.com

NEW YORK - Organizácia Spojených národov (OSN) zrušila všetky osobné stretnutia, ktoré sa mali do konca tohto týždňa uskutočniť v jej v hlavnom sídle v New Yorku. K tomuto kroku pristúpila v utorok po tom, ako sa päť členov misie afrického štátu Niger pri OSN nakazilo novým koronavírusom, informovala agentúra Reuters.