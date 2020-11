Šéf WHO pre Európu má riešenie, ako sa vyhnúť lockdownom: Je to možné len pod jednou podmienkou

Počet mŕtvych s covidom-19 sa dá podľa Klugeho znížiť, ak sa budú dôsledne dodržiavať opatrenia vrátane nosenia rúšok. Potrebné je podľa neho bojovať aj proti dezinformáciám, ktoré sa okolo koronavírusu šíria.

Dôsledné nosenie rúšok síce nie je podľa Klugeho všeliek, je ale dôležitým prostriedkom, ako zabrániť ďalším plošným uzáverám v európskych krajinách. „Keď sa budú rúška nosiť z 95 percent, nebudú plošné uzávery potrebné,“ uviedol. Za vyložene "neefektívne" označil uzatváranie základných škôl. Deti a mladiství podľa neho nie sú primárnymi šíriteľmi vírusu SARS-CoV-2.

„Európa je opäť spolu so Spojenými štátmi ohniskom pandémie. Vidíme svetlo na konci tunela, pred nami je ale šesť ťažkých mesiacov,“ podotkol Kluge.

Zdroj: SITA/AP/Luca Bruno

Zdravotnícky systém vo viacerých európskych krajinách kolabuje

Podľa šéfa európskej pobočky WHO možno ale sledovať v posledných dňoch aj pozitívny vývoj, a to predovšetkým v počte novo infikovaných. Kým v predminulom týždni pribudli dva milióny nových infikovaných, minulý týždeň to už bolo 1,8 milióna. „Je to síce malý signál, ale je to signál,“ skonštatoval Kluge.

Stále viac európskych krajín podľa neho však hlási, že ich zdravotnícky systém je na pokraji preťaženia. Napríklad vo Francúzsku je už viac ako týždeň kapacita jednotiek intenzívnej starostlivosti zaplnená na 95 percent, vo Švajčiarsku sú už všetky lôžka na JIS-ke plné.

Zdroj: SITA/AP Photo/John Minchillo

Podľa štatistiky WHO pripadá na región Európy, do ktorého WHO počíta napríklad aj Rusko, Turecko a stredoázijské republiky, 28 percent všetkých doteraz registrovaných prípadov nákazy koronavírusom a 26 percent všetkých úmrtí s covidom-19. Celkovo sa vo viac ako 50 krajinách, ktoré do európskeho regiónu WHO počíta, infikovalo vyše 15,8 milióna ľudí a takmer 335.000 ich s covidom-19 zomrelo.

Kluge vo štvrtok tiež varoval pred prehnanými nádejami vkladaných do rýchleho riešenia súčasnej situácie pomocou vakcín proti covidu-19. „Vieme, že dodávky budú obmedzené, predovšetkým v začiatkoch,“ upozornil.