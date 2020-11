VIDEO Ak by pandémia COVIDU-19 vypukla v socializme, takto by vyzeralo celoplošné testovanie

BRATISLAVA – Ak by pandémia nového koronavírusu vypukla ešte v ére Československa, ako by situácia v krajine mohla vyzerať? Touto otázkou sa zaoberali mladí tvorcovia, ktorí založili Youtube kanál "Československá televízia". Skupina natočila ďalšie video, ktorému nechýba humor v súčasnej depresívnej dobe.

Skupina mladých tvorcov sa vo svojom prvom videu zamyslela nad tým, ako by to vyzeralo, keby pandémia nového koronavírusu prepukla ešte v časoch Československa. Nakrútili vtipné video, ktoré je satirou na nefungujúci bývalý režim, no obsahuje aj narážky na šíriace sa hoaxy a konšpirácie o tom, že žiadny vírus neexistuje, alebo že prišiel z Ameriky. Odohráva sa v areáli Závod ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom. Viac v predošlom článku.

Talentovaní tvorcovia medzičasom vytvorili druhú časť k videu, kde satiricky spracovali tému celoplošného testovania a preniesli ju do časov minulého režimu. „Celonárodné testovanie pracujúcich - takto by určite nazvali súdruhovia pohlavári celoplošné testovanie, keby sa udialo už v socialistickom Československu,“ poznamenal tím "Československej televízie".

„Video sme vytvorili v zrýchlenej produkcii so snahou sa čo najpresnejšie podobať skutočným podmienkam, vybaveniu a rekvizitám. Cieľom nebolo zosmiešnovať súčasnú situáciu, naopak, ponúknuť ľuďom humor v súčasnej depresívnej dobe a vtipne si pripomenúť to, na čom sa väčšina z nás zúčastnila počas predošlých dvoch víkendov,“ uviedli tvorcovia videa.

Natáčanie sa odohrávalo v kaštieli v Horovciach, ktorý je inak verejne neprístupný a je v súkromnom vlastníctve. V minulosti sa tam nachádzala napríklad detská ozdravovňa.