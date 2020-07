KORONAVÍRUS Šokujúci prípad dvoch kamarátok: Týždeň cestovali po celej krajine a roznášali nákazu!

Austrálske médiá tento týždeň informovali o šokujúcom prípade dvoch infikovaných kamarátok, ktoré cestovali po krajine. Murangovej v utorok diagnostikovali COVID-19, o deň neskôr aj Lasuovej. Obe dostali pokutu vo výške 4000 austrálskych dolárov (cca 2420 eur) za to, že nedodržali karanténne opatrenia pre prekračovaní jednotlivých austrálskych štátov a klamali a zatajovali úradom informácie o tom, kde boli. Sestra jedného z dievčat mala tiež pozitívny test na koronavírus. Tretia kamarátka ešte testy neabsolvovala, no je v izolácii spolu s ďalšími dvomi dievčatami.

Diana Lasuová Zdroj: Facebook/Diana Lasu

Úrady sa teraz snažia vystopovať, kde všade sa dievčatá zdržiavali. Podľa doterajších zistení však išlo o viacero reštaurácií a barov, takže je viac ako pravdepodobné, že nakazili ďalších ľudí. Queenslandská polícia tvrdí, že jedna z troch žien nespolupracuje a nechce priznať, kde bola. Trojica ale údajne navštívila aj nezákonnúj párty v Melbourne, ktorej sa zúčastnilo niekoľko desiatok ľudí. "Stále spolupracujeme s orgánmi vo Viktórii a zaujíma nás aj to, čo robili pred a po tom, ako prišli do Queenslandu," uviedol zástupca komisára Steve Gollschewski.

Ženy leteli z Melbourne do Sydney 21. júla a v ten istý deň odtiaľ odleteli do Brisbane. 22. a 23. júla navštívili kresťanskú akadémiu Parklands Christian College v Park Ridge v Queenslande. Podľa úradov sa dievčatá zdržiavali aj v čajovni Heeretea Bubble Tea Shop v Sunnybank na predmestí Brisbane. "Som veľmi nahnevaná, že sa to stalo. Tieto dievčatá odišli do Viktórie, vrátili sa a poskytli úradom zavádzajúce informácie," vyhlásila premiérka Queenslandu Annastacia Palaszczuková. Zároveň prisľúbila, že v tejto veci prebehne dôkladné policajné vyšetrovanie.