Dôchodca (72) vyhlásil, že radšej zomrie, ako by nemal tri mesiace sex: Nakazil sa koronavírusom

BELEHRAD - Sedemdesiatdvaročný muž, ktorý povedal, že by radšej zomrel na COVID-19, než aby nezažil dobrý sex, sa nakazil koronavírusom. Srbský spevák Andrija Ojdanic si nedokázal predstaviť, že ho karanténa odstaví od príležitostného sexu so ženami. Doposiaľ nie je známe, ako sa infikoval.

Keď sa pandémia koronavírusu začala šíriť po celom svete, mnohé vlády vyzvali občanov, aby zostávali doma, udržiavali odstup od ostatných a vyhýbali sa fyzickému kontaktu s osobami mimo svojej vlastnej domácnosti.

Zatiaľ čo tí, ktorí žijú so svojimi partnermi, boli schopní udržať svoj sexuálny život nažive, to isté sa nedalo povedať o ľuďoch, ktorí sú odkázaní na vonkajší svet, aby naplnili svoje sexuálne túžby. Pre srbského speváka Andrija Ojdanica bolo myšlienka na to, že zostane bez sexu, jednoducho neúnosná. Umelec, ktorý je známy pod menom Era, sa v minulosti nazýval womanizérom a mal na to dobrý dôvod. V marci, keď vo väčšine sveta naplno prepukol koronavírus, on verejne vyhlásil, že svoj životný štýl odmieta zmeniť. "Je lepšie zomrieť na COVID-19 ako nemať dobrý sex celé tri mesiace," napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Andrija Era Ojdanic

Nie je jasné, či spevák kvôli vidine sexuálnych radovánok skutočne riskoval nákazu, ale nedávno priznal, že jeho test na koronavírus bol pozitívny. O svojej diagnóze sa dozvedel po tom, čo jedno z jeho šiestich detí skončilo kvôli nákaze v nemocnici. Ojdanic preto verí, že sa infikoval od svojho syna po spoločnej oslave v hoteli. Momentálne je hospitalizovaný v nemocnici, ale vraj sa cíti dobre. "Nemám žiadne príznaky, necítim sa zle, nekašlem a ani nekýcham. Posledných pár dní som mal vysokú teplotu, ale teraz mi je už dobre," uviedol. Andrija, ktorý pripustil, že má rád mladšie ženy, čoskoro podstúpi ďalšie testy, aby lekári zistili, či sa už môže liečiť doma v karanténe, alebo je stále potrebná hospitalizácia.

Zdroj: Facebook/Andrija Era Ojdanic

Ojdanic sa v hudobnom priemysle angažuje od roku 1973. Ďalších fanúšikov si získal po tom, čo sa v roku 2008 zúčastnil reality šou Big Brother VIP. V roku 2013 sa objavil v ďalšej šou Farma a o dva roky neskôr zase v programe nazvanom Couples.