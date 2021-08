Hostia si prišli užiť na tajnú sex párty: To, čo sa odohralo vo vyhrievanom bazéne, ich šokovalo!

K incidentu došlo v súkromnom klube neďaleko letiska Heathrow, ktorý je označovaný za „dobrodružné ihrisko pre dospelých“ vo Veľkej Británii. Klub má veľký vyhrievaný bazén a relaxačné miestnosti, kde sa hosťom sľubuje, že „zabudnú na vonkajší svet“.

Muž sa dostal do problémov vo vyhrievanom bazéne krátko po tom, čo sa ponoril pod vodu na 30 až 40 sekúnd. Do priestoru bazéna nie je dovolené nosiť oblečenie a župany a všetci hostia musia byť nahí. Nahú obeť, o ktorej sa predpokladalo, že má okolo 50 rokov, vyvliekli ďalší návštevníci klubu. Tragédia sa stala v pondelok večer a klub, kde sa konajú večierky za 50 libier (59 eur), bol v utorok kvôli tomu zatvorený. „V klube bola príjemná atmosféra, všetci sa bavili. Všetky ženy boli v bazéne nahé a muži to milovali. K dispozícii je bar, kde si môžete dať nápoje, a nudistické kúpele a vírivka. Existuje dokonca aj tmavá miestnosť, kam môžu ľudia ísť, ak chcú, aby došlo k chúlostivejším záležitostiam,“ povedal pre The Sun neznámy zdroj.

Opísal, že z ničoho nič nastal obrovský rozruch. „Bolo jasné, že v bazéne nie je niečo v poriadku, a asi osem alebo deväť ľudí sa prihnalo a vyvlieklo muža. Nikto nemal čas obliecť si šaty a všetkým to bolo jedno. Všetci tam urobili maximum, aby ho zachránili,“ uviedol ďalej zdroj. Mužovi poskytovali prvú pomoc až do príchodu záchranárov. Oživiť sa ho však už nepodarilo. „Je smutné, že priamo na mieste zomrel človek,“ povedal hovorca londýnskej záchrannej služby.