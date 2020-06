Vynaliezavá mamička prezradila, ako naraz urobí takmer 50 porcií jedla: Gazdinky sú nadšené

LONDÝN - Obrovskú pochvalu zožala nemenovaná mamička, ktorá sa na Facebooku v skupine Mums Who Cook & Bake podelila o praktický návod, podľa ktorého pripravuje do zásoby chutné mexické trotilly. Praktický nápad oceňujú najmä zaneprázdnené a zamestnané ženy, ktorým zdĺhavá príprava teplého jedla ukrajuje zo vzácnych chvíľ voľna a oddychu.

Ak chcete lacný a navyše chutný obed či večeru, nemusíte tráviť v kuchyni príliš veľa času. Tepelne pripravené a následne zmrazované domáce jedlá sa tešia čoraz väčšej obľube, pretože sú vždy "po ruke" a gazdinky zachránia zakaždým, keď po práci padajú od únavy.

Do tejto kategórie patrí aj tip nemenovanej mamičky, ktorá šikovne zvládla prípravu chutného mexického jedla. Na jedenkrát urobí až 48 porcií a potom ich uskladní v mrazničke, kde si ich v prípade potreby nájdu jej domáci hladoši.

Vo svojom príspevku na Facebooku šikovná mamička uviedla, že na prípravu jedla používa tortilly bežne dostupné v supermarketoch. Najskôr uvarí ryžu, pridá do nej plechovku fazule alebo šošovice, nakrájané sterilizované paradajky, koriander, kurací bujón a trochu rasce. Hneď ako zmes pripraví, naplní ňou prekrojené tortilly, obalí ich alobalom a vloží do mrazničky.

Žena pripomína, že so zmrazovaním jedla netreba príliš otáľať, a je potrebné urobiť to hneď ako vychladne. Pred použitím potom stačí naplnené placky zohriať v mikrovlnnej alebo obyčajnej rúre, ale iba raz, pretože ryža by sa nemala zohrievať viackrát.

Autorka odporúča, aby ste pred podávaním skontrolovali, či je jedlo dostatočne prehriate. Užívateľky sociálnej siete prijali nápad s nadšením a viaceré sľúbili, že cez víkend si takto jedlo pripravia aj ony.