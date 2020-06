Ako vynaliezavý otecko splnil sen svojmu synovi: FOTO Ľudia z jeho nápadu šalejú

Malý Eli je veľkým fanúšikom Spider-Mana. „Nehorí o ničom inom, iba o tom, že chce byť ako Peter Parker,“ hovorí otec Jeremy o obdive svojho syna ku komiksovému superhrdinovi, ktorého stvoril v šesťdesiatych rokoch minulého storočia Stan Lee a Steve Ditko. „Stále mi opakoval, že chce byť hviezdou internetu a chce byť slávny ako Spider-Man.“

Otec rýchlo pochopil, že syna neuspokojí iba objednaný kostým, preto začal špekulovať nad tým, ako dotiahne chlapcov sen do dokonalosti. Na všetko prišiel, keď pozoroval syna ako sa dotýka rukami stien a napodobňuje svoj idol „Povedal mi, že by chcel visieť aj zo stropu. Vtedy som dostal nápad. Podržal som ho, všetko som nafotografoval a upravil som zábery,“ hovorí otec.

My son got the spider man costume he's been wanting forever today. I held him up in various positions and then photoshopped myself out. Turned out pretty good! pic.twitter.com/aEqYEdSVhf